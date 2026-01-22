У Миколаєві тролейбуси курсуватимуть до 20:00 через відключення світла
- Новини Миколаєва
-
•
-
- Світлана Іванченко
-
•
-
17:02, 22 січня, 2026
-
У Миколаєві роботу тролейбусів тимчасово обмежили через спеціальні графіки аварійних відключень електроенергії. Орієнтовно вони курсуватимуть до 20:00.
Про це у четвер, 22 січня, повідомили у КП «Миколаївелектротранс».
Зазначається, що на міських маршрутах працює транспорт з автономним ходом до 20 кілометрів. У підприємстві попереджають, що можливі зміни маршрутів і кінцевих зупинок. Водії під час поїздки додатково інформуватимуть пасажирів про напрям руху та місце завершення рейсу.
«Просимо наших пасажирів із розумінням поставитися до умов, у яких кожному сьогодні доводиться жити та працювати. Пам’ятаймо, що ворог у нас один», — йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялось, що у Миколаєві у разі тривалих відключень світла у віддалених районах тролейбуси заряджатимуть від генераторів, а при необхідності частину перевезень забезпечать автобусами.
Останні новини про: Відключення електроенергії
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.