 «Укрзалізниця» призначає новий поїзд сполученням Одеса — Рахів

  • пʼятниця

    23 січня, 2026

  • -2.9°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 23 січня , 2026 пʼятниця

  • Миколаїв • -2.9° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

«Укрзалізниця» призначає новий поїзд сполученням Одеса — Рахів

Ілюстративне фото: МикВісті«Укрзалізниця» призначає новий поїзд сполученням Одеса — Рахів. Ілюстративне фото: МикВісті

«Укрзалізниця» призначає новий поїзд далекого сполучення №26/25 за маршрутом Одеса — Рахів. Рішення ухвалили через високий попит на подорожі з півдня України до Карпатського регіону.

Про це повідомили в пресслужбі компанії.

Початок курсування поїзда:

  • з Одеси — з 3 лютого;

  • з Рахова — з 4 лютого.

Поїзд курсуватиме щоденно.

Згідно з розкладом, відправлення з Одеси заплановане на 18:38, прибуття до Рахова — о 13:20. У зворотному напрямку поїзд вирушатиме з Рахова о 14:21 та прибуватиме до Одеси о 08:38.

Маршрут поїзда проходитиме через Подільськ, Вапнярку, Жмеринку, Хмельницький, Тернопіль, Львів, Івано-Франківськ, Яремче, Татарів-Буковель, Ворохту, Ясіню та Кваси.

Реклама

У складі поїзда курсуватимуть вагони класу люкс, купейні та плацкартні вагони, а також вагони з жіночими й дитячими купе.

Також у «Укрзалізниці» зазначили, що поїзд №26/25 Одеса — Рахів бере участь у програмі «3000 кілометрів Україною».

Нагадаємо, з 22 січня «Укрзалізниця» змінила графік руху поїздів, зокрема й приміських, аби мінімізувати затримки, через пошкодження залізничної інфраструктури в районі Фастова.

Останні новини про: Одеса

В Одесі стався вибух газу в квартирі: чоловіка з опіками госпіталізували
Суд арештував будівлі Одеського зоопарку через підозру у корупції на ремонті опалення
Подорожі Україною-2025: Одеса потрапила до найпопулярніших міст для туристів
Реклама
Читайте також:
новини
В ДЖКГ розраховують у 2027 році почати відновлення багатоповерхівок, на проєкти яких зараз витрачають ₴150 млн Світового банку

Юлія Бойченко
новини
У Миколаєві демонтують зруйновану частину готелю «Миколаїв», — ДЖКГ

Юлія Бойченко
новини
Стабілізаційні роботи в ліцеї Аркаса планують завершити вже навесні

Альона Коханчук
новини
Миколаївщина в демографічному мінусі: за рік смертність майже вчетверо перевищила народжуваність

Світлана Іванченко
новини
Підозрюваний керівник миколаївського КП не з’явився до суду — прокуратура поїхала за ним у лікарню

Аліса Мелік-Адамян
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Одеса

Подорожі Україною-2025: Одеса потрапила до найпопулярніших міст для туристів
Суд арештував будівлі Одеського зоопарку через підозру у корупції на ремонті опалення
В Одесі стався вибух газу в квартирі: чоловіка з опіками госпіталізували

ВІДБУДОВА

У Миколаєві демонтують зруйновану частину готелю «Миколаїв», — ДЖКГ

АУКЦІОН

Кабмін планує виставити на продаж Миколаївський глиноземний завод

54 хвилини тому

Світла не буде по 16 годин: графіки відключення на Миколаївщині 23 січня

Світлана Іванченко

Головне сьогодні