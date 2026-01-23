«Укрзалізниця» призначає новий поїзд сполученням Одеса — Рахів
14:22, 23 січня, 2026
-
«Укрзалізниця» призначає новий поїзд далекого сполучення №26/25 за маршрутом Одеса — Рахів. Рішення ухвалили через високий попит на подорожі з півдня України до Карпатського регіону.
Про це повідомили в пресслужбі компанії.
Початок курсування поїзда:
-
з Одеси — з 3 лютого;
-
з Рахова — з 4 лютого.
Поїзд курсуватиме щоденно.
Згідно з розкладом, відправлення з Одеси заплановане на 18:38, прибуття до Рахова — о 13:20. У зворотному напрямку поїзд вирушатиме з Рахова о 14:21 та прибуватиме до Одеси о 08:38.
Маршрут поїзда проходитиме через Подільськ, Вапнярку, Жмеринку, Хмельницький, Тернопіль, Львів, Івано-Франківськ, Яремче, Татарів-Буковель, Ворохту, Ясіню та Кваси.
У складі поїзда курсуватимуть вагони класу люкс, купейні та плацкартні вагони, а також вагони з жіночими й дитячими купе.
Також у «Укрзалізниці» зазначили, що поїзд №26/25 Одеса — Рахів бере участь у програмі «3000 кілометрів Україною».
Нагадаємо, з 22 січня «Укрзалізниця» змінила графік руху поїздів, зокрема й приміських, аби мінімізувати затримки, через пошкодження залізничної інфраструктури в районі Фастова.
