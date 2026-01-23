В Україні вже забронювали майже 6 тисяч священнослужителів

Богослужіння в Кафедральному соборі Касперівської ікони Божої Матері. Ілюстративне Фото: МикВісті

Станом на кінець січня 2026 року від мобілізації в Україні забронювали 5739 священнослужителів. Більшість із них — керівники релігійних організацій.

Про це повідомила Державна служба України з етнополітики та свободи совісті у коментарі «Інтерфакс-Україна».

За даними служби, серед заброньованих 4421 є керівниками релігійних організацій, ще 1318 — працівники, з якими укладено трудові договори.

Крім того, до переліку критично важливих віднесли 9216 релігійних організацій. Для порівняння, станом на 6 червня 2025 року таких організацій було 7726.

Можливість бронювання священнослужителів уряд запровадив ще 6 грудня 2024 року. А 5 лютого 2025 року Держетнополітики затвердила перелік посад у релігійних організаціях, які підлягають бронюванню, а також критерії віднесення таких організацій до критично важливих. При цьому на священнослужителів не поширюється вимога щодо мінімального розміру зарплати у 20 тисяч гривень.

Нагадаємо, раніше парламент повідомив, що готує зміни, які позбавлять відстрочки студентів віком від 25 років.