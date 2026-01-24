Тепловики поскаржилися на спротив мешканців через генератор, який мав би покращити ситуацію з опаленням в Миколаєві

У Миколаєві мешканці будинку за адресою Бедзая, 199 скаржаться на низьку температуру в квартирах.

Про це повідомили в комунальному підприємстві «Миколаївоблтеплоенерго».

Там пояснили, що фахівці облтеплоенерго намагались вирішити цю ситуацію, встановивши генератор. Однак зробити це потрібно було за іншою адресою — Погранична, 236, оскільки саме там знаходяться необхідні для подачі тепла підвищувальні насоси.

«Сьогодні команда ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» приїхала встановлювати генератор на бойлерній по вулиці Погранична, 236, де розташовані підвищувальні насоси ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ». Це дозволило б вирішити проблему з теплопостачанням, зокрема і по вулиці Бедзая», — розповіли в облтеплоенерго.

Однак, кажуть там, мешканці будинку на Пограничній, 236 виступили проти встановлення генератора.

«Мешканці цього будинку вийшли зі скаргами та висловили незгоду щодо встановлення генератора. Виникає логічне запитання: Як саме ви бачите вирішення проблеми з теплом, якщо від запропонованих рішень відмовляєтесь? Ми готові працювати й шукати вихід, але без взаєморозуміння та чіткої позиції з боку мешканців це неможливо. Люди скаржаться на холод у квартирах, але водночас відмовляються від рішень, які могли б цю проблему вирішити. Потрібно визначитися: або ми разом вирішуємо проблему, або продовжуємо лише говорити про неї», — розповіли в облтеплоенерго.

Нагадаємо, директор «Миколаївоблтеплоенерго» Микола Логвінов розповів, що з 1300 будинків, які опалює облтеплоенерго, близько 10 залишаються без тепла під час відключень електроенергії.