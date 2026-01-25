 Графік відключень світла на 26 січня на Миколаївщині

Без світла до 18 годин: якими будуть графіки відключень  на Миколаївщині у понеділок, 26 січня

Житловий будинок у вечірній час у Миколаєві, фото «МикВісті»Житловий будинок у вечірній час у Миколаєві, фото «МикВісті»

У Миколаєві та по області 26 січня очікуються планові відключення електроенергії.

Про це повідомили в «Миколаївобленерго».

Погодинні графіки діятимуть з 00:00 до 23:59.

У розрізі підчерг попередній прогноз виглядає так:

  • 1.1 — 02:00 - 08:00; 10:00 - 16:00; 18:00 - 22:00

Всього: 16 годин

  • 1.2 — 00:00 - 02:00; 06:00 - 12:00; 14:00 - 20:00; 22:00 - 00:00

Всього: 16 годин

  • 2.1 — 00:00 - 02:00; 04:00 - 08:00; 12:00 - 18:00; 20:00 - 00:00

Всього: 16 годин

  • 2.2 — 00:00 - 04:00; 06:00 - 12:00; 14:00 - 20:00; 22:00 - 00:00

Всього: 18 годин

  • 3.1 — 00:00 - 02:00; 04:00 - 10:00; 12:00 - 18:00; 20:00 - 00:00

Всього: 18 годин

  • 3.2 — 00:00 - 04:00; 08:00 - 14:00; 16:00 - 22:00

Всього: 16 годин

  • 4.1 — 00:00 - 06:00; 08:00 - 14:00; 16:00 - 20:00

Всього: 16 годин

  • 4.2 — 00:00 - 06:00; 08:00 - 14:00; 16:00 - 22:00

Всього: 18 годин

  • 5.1 — 04:00 - 10:00; 12:00 - 18:00; 20:00 - 00:00

Всього: 16 годин

  • 5.2 — 02:00 - 08:00; 11:00 - 16:00; 18:00 - 00:00

Всього: 17 годин

  • 6.1 — 00:00 - 04:00; 06:00 - 12:00; 14:00 - 20:00

Всього: 16 годин

  • 6.2 — 02:00 - 06:00; 10:00 - 16:00; 18:00 - 00:00

Всього: 16 годин

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що міжнародні партнери передадуть Україні понад 6000 одиниць великого енергетичного обладнання, а також зроблять грошові внески до Фонду підтримки енергетики України.

