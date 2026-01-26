За тиждень на Миколаївщині народилися 74 дитини
- Новини Миколаєва
-
•
-
- Ірина Олехнович
-
•
-
22:56, 26 січня, 2026
-
На Миколаївщині за тиждень народилося 74 дитини
За минулий тиждень з 19 по 25 січня у Миколаївській області народилось 74 дитини.
Як розповіли в Миколаївській ОВА, серед немовлят, які побачили світ минулого тижня, було 36 дівчат та 38 хлопчиків.
З найменшою вагою всього 2340 грам народилась дитина в КНП «Миколаївська обласна клінічна лікарня».
За інформацією міськради, в обласному центрі з 16 січня по 23 січня народилося 46 малюків: 23 хлопчика і 23 дівчат.
Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що Миколаївщина наразі знаходиться в демографічному мінусі: за рік смертність майже вчетверо перевищила народжуваність.
Останні новини про: Медицина
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.