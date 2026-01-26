 З 19 по 25 січня на Миколаївщині народилися 74 дитини

За тиждень на Миколаївщині народилися 74 дитини

Новонароджена дитина. Фото: Getty ImagesНовонароджена дитина. Фото: Getty Images

На Миколаївщині за тиждень народилося 74 дитини

За минулий тиждень з 19 по 25 січня у Миколаївській області народилось 74 дитини.

Як розповіли в Миколаївській ОВА, серед немовлят, які побачили світ минулого тижня, було 36 дівчат та 38 хлопчиків.

З найменшою вагою всього 2340 грам народилась дитина в КНП «Миколаївська обласна клінічна лікарня».

За інформацією міськради, в обласному центрі з 16 січня по 23 січня народилося 46 малюків: 23 хлопчика і 23 дівчат.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що Миколаївщина наразі знаходиться в демографічному мінусі: за рік смертність майже вчетверо перевищила народжуваність.

