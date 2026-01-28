 Понад 80 тисяч родин на Одещині залишаються без світла через негоду

  • середа

    28 січня, 2026

  • 4.3°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 28 січня , 2026 середа

  • Миколаїв • 4.3° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На Одещині через негоду без світла залишаються понад 80 тисяч родин: найгірша ситуація на півночі області

На Одещині через негоду без світла залишаються понад 80 тисяч родин. Ілюстративне фото: Getty ImagesНа Одещині через негоду без світла залишаються понад 80 тисяч родин. Ілюстративне фото: Getty Images

На Одещині через негоди без світла залишаються 81,6 тисячі споживачів. За минулу добу енергетикам вдалося відновити електропостачання для понад 240 тисяч родин. Зокрема, після російських атак світло повернули 97,8 тисячі споживачів.

Про це 28 січня повідомили в компанії «ДТЕК Одеські електромережі».

Водночас енергетики продовжують ліквідовувати наслідки негоди. За останню добу електропостачання відновили для 144,6 тисячі родин у 487 населених пунктах області. Станом на 11:00 без світла залишаються споживачі у 382 селах і містечках.

Найскладніша ситуація спостерігається на півночі Одеської області, де ремонтні роботи ускладнює суцільна ожеледь. Для пришвидшення відновлення електропостачання залучено додаткові бригади та ресурси за підтримки місцевої влади.

У частині регіону застосовуються графіки стабілізаційних відключень, там, де це дозволяє технічний стан мереж. В Одесі, окремих районах Одеського району та деяких районних центрах діють екстрені відключення, під час яких графіки тимчасово не застосовуються.

Раніше повідомлялось, що другу ніч поспіль Одещина перебуває під ударами. Унаслідок атаки, вночі 28 січня, пошкоджені житлові будинки, релігійні споруди та припортова інфраструктура, травмовано трьох людей.

Останні новини про: Відключення електроенергії

У Києві планують створювати викопні туалети через загрозу замерзання труб, — голова РДА
Світла не буде 18 годин: графіки відключення на Миколаївщині 28 січня
Громадам Миколаївщини планують передати 105 тисяч літрів дизпального для шкіл і лікарень
Реклама
Читайте також:
новини
Понад 200 бібліотек Миколаївщини не мають безбар’єрного доступу

Даріна Мельничук
новини
Ожеледиця у Миколаєві: в лікарню за добу звернулись майже 100 людей

Анна Гакман
новини
У Миколаєві встановлюватимуть надгробки на покинутих могилах загиблих воїнів

Альона Коханчук
новини
У Миколаєві частина шкіл перейшла на дистанційне навчання через негоду

Анна Гакман
новини
Виконком Миколаєва затвердив зміни до тролейбусних маршрутів №10 та №11

Альона Коханчук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Відключення електроенергії

Громадам Миколаївщини планують передати 105 тисяч літрів дизпального для шкіл і лікарень
Світла не буде 18 годин: графіки відключення на Миколаївщині 28 січня
У Києві планують створювати викопні туалети через загрозу замерзання труб, — голова РДА

Понад 200 бібліотек Миколаївщини не мають безбар’єрного доступу

У Миколаєві встановлять надгробки на покинутих могилах загиблих воїнів

1 година тому

Світла не буде 18 годин: графіки відключення на Миколаївщині 28 січня

Головне сьогодні