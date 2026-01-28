На Одещині через негоду без світла залишаються понад 80 тисяч родин: найгірша ситуація на півночі області

На Одещині через негоду без світла залишаються понад 80 тисяч родин. Ілюстративне фото: Getty Images

На Одещині через негоди без світла залишаються 81,6 тисячі споживачів. За минулу добу енергетикам вдалося відновити електропостачання для понад 240 тисяч родин. Зокрема, після російських атак світло повернули 97,8 тисячі споживачів.

Про це 28 січня повідомили в компанії «ДТЕК Одеські електромережі».

Водночас енергетики продовжують ліквідовувати наслідки негоди. За останню добу електропостачання відновили для 144,6 тисячі родин у 487 населених пунктах області. Станом на 11:00 без світла залишаються споживачі у 382 селах і містечках.

Найскладніша ситуація спостерігається на півночі Одеської області, де ремонтні роботи ускладнює суцільна ожеледь. Для пришвидшення відновлення електропостачання залучено додаткові бригади та ресурси за підтримки місцевої влади.

У частині регіону застосовуються графіки стабілізаційних відключень, там, де це дозволяє технічний стан мереж. В Одесі, окремих районах Одеського району та деяких районних центрах діють екстрені відключення, під час яких графіки тимчасово не застосовуються.

Раніше повідомлялось, що другу ніч поспіль Одещина перебуває під ударами. Унаслідок атаки, вночі 28 січня, пошкоджені житлові будинки, релігійні споруди та припортова інфраструктура, травмовано трьох людей.