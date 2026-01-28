 Німеччина передасть Україні 33 мобільні теплоелектростанції, — посол

  • середа

    28 січня, 2026

  • Похмуро

    Миколаїв

  • 28 січня , 2026 середа

  • Миколаїв • Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Німеччина передасть Україні 33 мобільні теплоелектростанції, — посол

Новий посол Німеччини в Україні Гайко Томс. Фото: Суспільне Новини/Владислав НагорнийНовий посол Німеччини в Україні Гайко Томс. Фото: Суспільне Новини/Владислав Нагорний

Німеччина найближчим часом передасть Україні 33 мобільні теплоелектростанції для посилення енергетичної стійкості країни.

Про це в інтерв’ю «Суспільному» повідомив посол Німеччини в Україні Гайко Томс.

«Те, що відбувається тут щоночі, — це воєнні злочини. Це робиться винятково для терору цивільного населення. Вам зараз потрібна підтримка, і ви її отримаєте. Я вважаю, що ми вже є найбільшим партнером і в енергетичному секторі. Ми надаємо не лише генератори чи системи накопичення енергії, а подекуди й транспорт для ремонтних робіт в енергетиці. Тепер ми також передаємо 33 мобільні електростанції — комбіновані теплоелектростанції», — сказав посол.

За словами дипломата, одна така мобільна електростанція здатна забезпечувати теплом і електроенергією десятки тисяч людей.

«Отже, ці 33 установки здатні забезпечити електроенергією мільйони людей в Україні. Виклик полягає в їхньому підключенні — так само, як і з генераторами, — але ми працюватимемо разом, щоб зробити це якомога швидше», — наголосив Гайко Томс.

Зазначимо, що у грудні Німеччина перерахувала понад 160 мільйонів євро до Фонду підтримки енергетики України — це найбільший транш від моменту його створення.

Останні новини про: Німеччина

У Німеччині з’явилася вулиця на честь Одеси
Німеччина надала рекордні €160 млн на відновлення енергетики України
У Німеччині різко зменшилася кількість прохачів притулку
Реклама
Читайте також:
новини
Мер Очакова Бичков втретє не прийшов на допит у суд через закордонне відрядження — прокуратура просить про привід

Аліса Мелік-Адамян
новини
Пенсії на Миколаївщині нижчі за середні: скільки отримують пенсіонери та хто живе на мінімум

Світлана Іванченко
новини
Понад 200 бібліотек Миколаївщини не мають безбар’єрного доступу

Даріна Мельничук
новини
Ожеледиця у Миколаєві: в лікарню за добу звернулись майже 100 людей

Анна Гакман
новини
У Миколаєві встановлюватимуть надгробки на покинутих могилах загиблих воїнів

Альона Коханчук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Німеччина

У Німеччині різко зменшилася кількість прохачів притулку
Німеччина надала рекордні €160 млн на відновлення енергетики України
У Німеччині з’явилася вулиця на честь Одеси

Мер Очакова Бичков втретє не прийшов на допит у суд через закордонне відрядження — прокуратура просить про привід

Скоро буде краще, — Кім заявив, що незабаром електрики на Миколаївщині може стати більше

2 години тому

Світла не буде 18 годин: графіки відключення на Миколаївщині 28 січня

Головне сьогодні