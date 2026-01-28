Німеччина передасть Україні 33 мобільні теплоелектростанції, — посол

Новий посол Німеччини в Україні Гайко Томс. Фото: Суспільне Новини/Владислав Нагорний

Німеччина найближчим часом передасть Україні 33 мобільні теплоелектростанції для посилення енергетичної стійкості країни.

Про це в інтерв’ю «Суспільному» повідомив посол Німеччини в Україні Гайко Томс.

«Те, що відбувається тут щоночі, — це воєнні злочини. Це робиться винятково для терору цивільного населення. Вам зараз потрібна підтримка, і ви її отримаєте. Я вважаю, що ми вже є найбільшим партнером і в енергетичному секторі. Ми надаємо не лише генератори чи системи накопичення енергії, а подекуди й транспорт для ремонтних робіт в енергетиці. Тепер ми також передаємо 33 мобільні електростанції — комбіновані теплоелектростанції», — сказав посол.

За словами дипломата, одна така мобільна електростанція здатна забезпечувати теплом і електроенергією десятки тисяч людей.

«Отже, ці 33 установки здатні забезпечити електроенергією мільйони людей в Україні. Виклик полягає в їхньому підключенні — так само, як і з генераторами, — але ми працюватимемо разом, щоб зробити це якомога швидше», — наголосив Гайко Томс.

Зазначимо, що у грудні Німеччина перерахувала понад 160 мільйонів євро до Фонду підтримки енергетики України — це найбільший транш від моменту його створення.