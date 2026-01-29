 За 4 роки повномасштабної війни в Одесі пошкоджені 49 шкіл та дитсадків

В Одесі від початку повномасштабної війни пошкоджені 49 шкіл та дитсадків, деякі — неодноразово

За 4 роки повномасштабної війни в Одесі пошкоджені 49 шкіл та дитсадків. Ілюстративне фото: Прокуратура Одеської області

З початку повномасштабного вторгнення в Одесі були пошкоджені 49 шкіл і дитячих садків, частина з яких зазнавала руйнувань не один раз.

Про це повідомила директорка департаменту освіти та науки Одеської міської ради Юлія Філлер.

За її словами, удари по освітніх об’єктах завдають значної шкоди, як будівлям, так і організації навчального процесу.

Статистика пошкоджень за роками:

  • 2022 рік — 3 заклади освіти;
  • 2023 рік — 26 закладів;
  • 2024 рік — 11 закладів, зокрема дитячий будинок «Перлинка»;
  • 2025 рік — 14 закладів, серед них Інклюзивний ресурсний центр № 1;
  • 2026 рік — вже 3 заклади.

Зазначається, що відновлювальні роботи проводилися коштом бюджету Одеської міської територіальної громади, а також за підтримки міжнародних партнерів.

Раніше повідомлялось, що внаслідок масованого нічного обстрілу в Одесі 27 січня постраждали заклади освіти.

