 Хірурги в Одесі провели унікальну операцію

  • четвер

    29 січня, 2026

  • 5.3°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 29 січня , 2026 четвер

  • Миколаїв • 5.3° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Одеські хірурги провели унікальну операцію та врятували пацієнтку

Хірурги в Одесі провели унікальну операцію. Фото: Одеська міська радаХірурги в Одесі провели унікальну операцію. Фото: Одеська міська рада

Хірурги міської клінічної лікарні №10 в Одесі провели унікальну операцію, одночасно усунули два смертельно небезпечні стани: гострий мозковий інсульт і тромбоемболію легеневої артерії.

Про це повідомили в Одеській міській раді.

До лікарні доставили жінку у важкому стані з ознаками гострого мозкового інсульту. Під час комп’ютерної томографії медики виявили оклюзію середньої мозкової артерії. Крім того, пацієнтка скаржилася на значні труднощі з диханням, що стало підставою для додаткового обстеження легень.

Хірурги в Одесі провели унікальну операцію. Фото: Одеська міська радаХірурги в Одесі провели унікальну операцію. Фото: Одеська міська рада
Хірурги в Одесі провели унікальну операцію. Фото: Одеська міська радаХірурги в Одесі провели унікальну операцію. Фото: Одеська міська рада
Хірурги в Одесі провели унікальну операцію. Фото: Одеська міська радаХірурги в Одесі провели унікальну операцію. Фото: Одеська міська рада

Подальша діагностика підтвердила ще одне небезпечне ускладнення — тромбоемболію легеневої артерії. З огляду на критичний стан пацієнтки мультидисциплінарна команда лікарів ухвалила життєво важливе рішення провести одночасну тромбектомію з мозкової та легеневої артерій.

Операція минула успішно. За словами медиків, стан жінки значно покращився.

Раніше, в клінічній лікарні №10 медики провели одразу три трансплантації: пересадили серце, дві нирки та врятували життя трьом пацієнтам.

Останні новини про: Одеса

Лід на дротах та повалені дерева: на Одещині відновлюють рух поїздів після негоди
В Одесі посадовців підозрюють у переплаті ₴18 млн під час закупівлі ліжок для військових
Екологічна небезпека: на пляжах Одеси знайшли загиблих морських коників
Реклама
Читайте також:
новини
Мер Вознесенська був за кермом сам під час смертельної ДТП, госпіталізації не потребував, — прокуратура

Аліса Мелік-Адамян
новини
«Догляду немає за ним», — депутат Степанець звинуватив посадовців у занедбаному стані скейт-парку на Херсонському шосе

Даріна Мельничук
новини
Миколаїв не братиме кредит на модернізацію очисних без державних гарантій, бо у міста немає грошей, — Сєнкевич

Юлія Бойченко
новини
Сєнкевич поїде в Київ з презентацією, навіщо Миколаєву ₴1,1 млрд субвенції

Аліна Квітко
новини
Злочинність зросла, але нижча за середню по країні: прокуратура прозвітувала про кримінальну ситуацію на Миколаївщині

Альона Коханчук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Одеса

Екологічна небезпека: на пляжах Одеси знайшли загиблих морських коників
В Одесі посадовців підозрюють у переплаті ₴18 млн під час закупівлі ліжок для військових
Лід на дротах та повалені дерева: на Одещині відновлюють рух поїздів після негоди

Мер Вознесенська був за кермом сам під час смертельної ДТП, госпіталізації не потребував, — прокуратура

Сєнкевич поїде в Київ з презентацією, навіщо Миколаєву ₴1,1 млрд субвенції

1 година тому

Якими будуть вимкнення електрики 30 січня на Миколаївщині: оприлюднили попередні графіки

Ірина Олехнович

Головне сьогодні