Одеські хірурги провели унікальну операцію та врятували пацієнтку

Хірурги міської клінічної лікарні №10 в Одесі провели унікальну операцію, одночасно усунули два смертельно небезпечні стани: гострий мозковий інсульт і тромбоемболію легеневої артерії.

Про це повідомили в Одеській міській раді.

До лікарні доставили жінку у важкому стані з ознаками гострого мозкового інсульту. Під час комп’ютерної томографії медики виявили оклюзію середньої мозкової артерії. Крім того, пацієнтка скаржилася на значні труднощі з диханням, що стало підставою для додаткового обстеження легень.

Подальша діагностика підтвердила ще одне небезпечне ускладнення — тромбоемболію легеневої артерії. З огляду на критичний стан пацієнтки мультидисциплінарна команда лікарів ухвалила життєво важливе рішення провести одночасну тромбектомію з мозкової та легеневої артерій.

Операція минула успішно. За словами медиків, стан жінки значно покращився.

