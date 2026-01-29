Одеські хірурги провели унікальну операцію та врятували пацієнтку
- Світлана Іванченко
•
18:32, 29 січня, 2026
Хірурги міської клінічної лікарні №10 в Одесі провели унікальну операцію, одночасно усунули два смертельно небезпечні стани: гострий мозковий інсульт і тромбоемболію легеневої артерії.
Про це повідомили в Одеській міській раді.
До лікарні доставили жінку у важкому стані з ознаками гострого мозкового інсульту. Під час комп’ютерної томографії медики виявили оклюзію середньої мозкової артерії. Крім того, пацієнтка скаржилася на значні труднощі з диханням, що стало підставою для додаткового обстеження легень.
Подальша діагностика підтвердила ще одне небезпечне ускладнення — тромбоемболію легеневої артерії. З огляду на критичний стан пацієнтки мультидисциплінарна команда лікарів ухвалила життєво важливе рішення провести одночасну тромбектомію з мозкової та легеневої артерій.
Операція минула успішно. За словами медиків, стан жінки значно покращився.
Раніше, в клінічній лікарні №10 медики провели одразу три трансплантації: пересадили серце, дві нирки та врятували життя трьом пацієнтам.
