У Миколаєві відбулася друга зустріч щодо створення в місті простору пам’яті про полонених

У Миколаєві відбулася друга зустріч щодо створення простору пам’яті про полонених. Фото надане організаторами

У Миколаєві пройшла друга зустріч, присвячена створенню простору пам’яті та гідного вшанування людей, які пережили полон. Цього разу військові та родини полонених представили власне бачення емоційного й символічного наповнення майбутньої меморіальної зони біля скверу Ради Європи.

Про це розповіли в громадській організації «Оберіг Миколаївщини» у коментарі «МикВісті».

Під час обговорення учасники разом із головним архітектором Миколаєва Євгеном Поляковим проаналізували приклади інших меморіальних просторів в Україні та світі — зокрема, присвячених Голодомору, Другій світовій війні та Голокосту. Вони також ознайомилися з детальною мапою території, яку планують відвести під майбутній проєкт. Нагадаємо, йдеться про ділянку вулиці Садової між Манганарівським сквером та сквером Ради Європи, до пам’ятника Героям Небесної Сотні.

У Миколаєві відбулася друга зустріч щодо створення простору пам’яті про полонених. Фото надане організаторами У Миколаєві відбулася друга зустріч щодо створення простору пам’яті про полонених. Фото надане організаторами

Ділянка, яку виділять під простір пам'яті. Фото: МикВісті Ділянка, яку виділять під простір пам'яті. Фото: МикВісті

Водночас військові та їх близькі наголосили: майбутній меморіальний простір не повинен бути тригером для людей, які пережили полон.

У Миколаєві відбулася друга зустріч щодо створення простору пам’яті про полонених. Фото надане організаторами У Миколаєві відбулася друга зустріч щодо створення простору пам’яті про полонених. Фото надане організаторами

Так, сестра загиблого в полоні військовослужбовця Наталія Рябініна поділилася власним баченням. Вона сподівається, що це місце не буде не замовчувати наслідки війни, але при цьому вселятиме надію у кожного, хто його відвідає.

— Образ українського воїна з дитиною на руках і родиною поруч може бути доповнений ґратами, крізь які проходить світло. У певний момент воно падатиме на фігуру воїна як символ повернення додому, а згодом ґрати зникатимуть, нагадуючи, що полон був тимчасовим, хоча й залишив слід, — пояснила вона.

У Миколаєві відбулася друга зустріч щодо створення простору пам’яті про полонених. Фото надане організаторами

Ветеран із досвідом полону Сергій Мажоров застеріг від використання надто жорстких образів, які можуть стати тригерами. Схожу позицію висловила і ветеранка Галина Гриценяк:

— Образ військового в арках, крізь які проходить світло, є влучним і символічним. Простір має залишатися м’яким і безпечним для всіх, — пояснила вона.

До обговорення також долучилися заступник директора з технічних питань розподільних мереж Олександр Кушніренко та заступник директора департаменту ЖКГ Артем Сапожник. Вони заявили, що готові сприяти реалізації проєкту в межах своїх повноважень.

У Миколаєві відбулася друга зустріч щодо створення простору пам’яті про полонених. Фото надане організаторами У Миколаєві відбулася друга зустріч щодо створення простору пам’яті про полонених. Фото надане організаторами

Нагадаємо, перше обговорення створення простору пам’яті в Миколаєві відбулося 15 січня. Тоді презентували три концепції майбутнього простору — «Шлях», «Світло» та «Голос».