 Створення простору пам'яті про полонених: друга зустріч у Миколаєві

  • пʼятниця

    30 січня, 2026

  • 6.1°
    Легкий дощ

    Миколаїв

  • 30 січня , 2026 пʼятниця

  • Миколаїв • 6.1° Легкий дощ

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Миколаєві відбулася друга зустріч щодо створення в місті простору пам’яті про полонених

У Миколаєві відбулася друга зустріч щодо створення простору пам’яті про полонених. Фото надане організаторамиУ Миколаєві відбулася друга зустріч щодо створення простору пам’яті про полонених. Фото надане організаторами

У Миколаєві пройшла друга зустріч, присвячена створенню простору пам’яті та гідного вшанування людей, які пережили полон. Цього разу військові та родини полонених представили власне бачення емоційного й символічного наповнення майбутньої меморіальної зони біля скверу Ради Європи.

Про це розповіли в громадській організації «Оберіг Миколаївщини» у коментарі «МикВісті».

Під час обговорення учасники разом із головним архітектором Миколаєва Євгеном Поляковим проаналізували приклади інших меморіальних просторів в Україні та світі — зокрема, присвячених Голодомору, Другій світовій війні та Голокосту. Вони також ознайомилися з детальною мапою території, яку планують відвести під майбутній проєкт. Нагадаємо, йдеться про ділянку вулиці Садової між Манганарівським сквером та сквером Ради Європи, до пам’ятника Героям Небесної Сотні.

У Миколаєві відбулася друга зустріч щодо створення простору пам’яті про полонених. Фото надане організаторамиУ Миколаєві відбулася друга зустріч щодо створення простору пам’яті про полонених. Фото надане організаторами
У Миколаєві відбулася друга зустріч щодо створення простору пам’яті про полонених. Фото надане організаторамиУ Миколаєві відбулася друга зустріч щодо створення простору пам’яті про полонених. Фото надане організаторами
Ділянка, яку виділять під простір пам'яті. Фото: МикВістіДілянка, яку виділять під простір пам'яті. Фото: МикВісті
Ділянка, яку виділять під простір пам'яті. Фото: МикВістіДілянка, яку виділять під простір пам'яті. Фото: МикВісті

Водночас військові та їх близькі наголосили: майбутній меморіальний простір не повинен бути тригером для людей, які пережили полон.

У Миколаєві відбулася друга зустріч щодо створення простору пам’яті про полонених. Фото надане організаторамиУ Миколаєві відбулася друга зустріч щодо створення простору пам’яті про полонених. Фото надане організаторами
У Миколаєві відбулася друга зустріч щодо створення простору пам’яті про полонених. Фото надане організаторамиУ Миколаєві відбулася друга зустріч щодо створення простору пам’яті про полонених. Фото надане організаторами

Так, сестра загиблого в полоні військовослужбовця Наталія Рябініна поділилася власним баченням. Вона сподівається, що це місце не буде не замовчувати наслідки війни, але при цьому вселятиме надію у кожного, хто його відвідає.

— Образ українського воїна з дитиною на руках і родиною поруч може бути доповнений ґратами, крізь які проходить світло. У певний момент воно падатиме на фігуру воїна як символ повернення додому, а згодом ґрати зникатимуть, нагадуючи, що полон був тимчасовим, хоча й залишив слід, — пояснила вона.

У Миколаєві відбулася друга зустріч щодо створення простору пам’яті про полонених. Фото надане організаторамиУ Миколаєві відбулася друга зустріч щодо створення простору пам’яті про полонених. Фото надане організаторами

Ветеран із досвідом полону Сергій Мажоров застеріг від використання надто жорстких образів, які можуть стати тригерами. Схожу позицію висловила і ветеранка Галина Гриценяк:

— Образ військового в арках, крізь які проходить світло, є влучним і символічним. Простір має залишатися м’яким і безпечним для всіх, — пояснила вона.

До обговорення також долучилися заступник директора з технічних питань розподільних мереж Олександр Кушніренко та заступник директора департаменту ЖКГ Артем Сапожник. Вони заявили, що готові сприяти реалізації проєкту в межах своїх повноважень.

У Миколаєві відбулася друга зустріч щодо створення простору пам’яті про полонених. Фото надане організаторамиУ Миколаєві відбулася друга зустріч щодо створення простору пам’яті про полонених. Фото надане організаторами
У Миколаєві відбулася друга зустріч щодо створення простору пам’яті про полонених. Фото надане організаторамиУ Миколаєві відбулася друга зустріч щодо створення простору пам’яті про полонених. Фото надане організаторами

Нагадаємо, перше обговорення створення простору пам’яті в Миколаєві відбулося 15 січня. Тоді презентували три концепції майбутнього простору — «Шлях», «Світло» та «Голос».

партнерство
International Media Support

Цей матеріал підготовлений у рамках проєкту REACH – Партнерства медіа заради підзвітності та довіри, що реалізується International Media Support (IMS) за підтримки Міністерства закордонних справ Данії. Зміст відображає позицію авторів і не обов’язково збігається з позицією уряду Данії. Підтримка Данії зміцнює громадянське суспільство та незалежні медіа в Україні, зокрема в Миколаєві.

Останні новини про: Війна в Україні

Вночі РФ не била по енергетиці, але атакувала логістику, — Зеленський
Кількість заброньованих від мобілізації працівників зросла за рік на 300 тисяч, — мінекономіки
У Кремлі заявили, що утримаються від ударів по Україні до 1 лютого
Реклама
Читайте також:
новини
«Вони жлоби», — Сєнкевич закликав депутатів не бути «терпілами» у відносинах із забудовниками муніципального ринку

Аліна Квітко
новини
Слідство допускає, що начальниця управління фізкультури Миколаєва могла організувати схему з бронювання за $5 тисяч

Аліса Мелік-Адамян
новини
У Миколаєві на нереалізовані проєкти громадського бюджету 2021 року потрібно близько ₴16 млн

Аліна Квітко
новини
Прокуратурі відмовили у відстороненні мера Баштанки — він повернувся на посаду

Аліса Мелік-Адамян
новини
Освіта, спорт та підтримка ветеранів: у Миколаєві розподілили ₴824 млн субвенцій

Анна Гакман
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

У Кремлі заявили, що утримаються від ударів по Україні до 1 лютого
Кількість заброньованих від мобілізації працівників зросла за рік на 300 тисяч, — мінекономіки
Вночі РФ не била по енергетиці, але атакувала логістику, — Зеленський

Мера Вознесенська Величка арештували на два місяці із заставою у пів мільйона гривень

На Миколаївщині за рік державі повернули 325 гектарів землі

3 години тому

Якими будуть вимкнення електрики 30 січня на Миколаївщині

Головне сьогодні