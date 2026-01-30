Пентагон уклав контракт на $235 млн на обслуговування F-16, зокрема для України
Марія Хаміцевич
22:00, 30 січня, 2026
Міністерство оборони США підписало контракт на 235 мільйонів доларів на технічне обслуговування винищувачів F-16, серед яких — літаки, передані Україні.
Про це йдеться на сайті Пентагону.
Угоду уклали з бельгійською компанією Sabena Aerospace Engineering. Вона передбачає обслуговування літаків і двигунів F-16, а також підтримку управління технічно-матеріальним забезпеченням для української сторони.
Роботи виконуватимуть у бельгійському місті Волюве-Сен-Ламбер. Завершити їх планують до 28 січня 2029 року.
Раніше повідомлялося, що Україна та Чехія домовилися про співпрацю у сфері підготовки українських пілотів літаків F-16.
