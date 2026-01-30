Пентагон уклав контракт на $235 млн на обслуговування F-16, зокрема для України

США замовили технічне обслуговування F-16 для кількох країн. Фото: Метью Лотц, Повітряні сили США

Міністерство оборони США підписало контракт на 235 мільйонів доларів на технічне обслуговування винищувачів F-16, серед яких — літаки, передані Україні.

Про це йдеться на сайті Пентагону.

Угоду уклали з бельгійською компанією Sabena Aerospace Engineering. Вона передбачає обслуговування літаків і двигунів F-16, а також підтримку управління технічно-матеріальним забезпеченням для української сторони.

Роботи виконуватимуть у бельгійському місті Волюве-Сен-Ламбер. Завершити їх планують до 28 січня 2029 року.

Раніше повідомлялося, що Україна та Чехія домовилися про співпрацю у сфері підготовки українських пілотів літаків F-16.