Україна та Чехія домовилися про співпрацю у підготовці пілотів F-16
-
- Альона Коханчук
-
•
-
19:28, 20 травня, 2025
-
Україна та Чехія домовилися про співпрацю у сфері підготовки українських пілотів літаків F-16.
Прем'єр-міністри України та Чехії, Денис Шмигаль і Петр Фіала, зустрічаються в Ужгороді, повідомив український прем’єр.
Денис Шмигаль зауважив, що сторони підтвердили важливість подальшого збільшення військової, фінансово-економічної та гуманітарної допомоги Україні.
«Будемо зміцнювати інтеграцію української та чеської оборонних індустрій. Крім того, ми домовились про співпрацю у сфері підготовки українських пілотів літаків F-16», — сказав він.
Прем'єр-міністр наголосив, що Чехія активно підтримуватиме процес євроінтеграції України, зокрема надаватиме консультативну допомогу під час передвступних переговорів з ЄС.
Також він висловив подяку за ухвалення Європейським Союзом 17-го пакету санкцій проти Росії, у підготовці якого Чехія відіграла значну роль.
«Ми з паном прем’єр-міністром Фіалою домовилися про активізацію двосторонньої торгівлі, розширення співпраці в енергетиці, аграрному секторі, транспорті, медицині, відбудові та спільному виробництві», — зазначив Денис Шмигаль.
Нагадаємо, що уночі 16 травня Повітряні сили ЗСУ втратили винищувач F-16 під час виконання бойового завдання з відбиття повітряної атаки Росії.
Минулого року 29 серпня Генеральний штаб ЗСУ офіційно підтвердив, що Україна втратила перший винищувач F-16.
У Пентагоні знають про втрату першого винищувача F-16. Там зазначили, що Україна не просила допомоги у розслідуванні інциденту.
Останні новини про: F-16