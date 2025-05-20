Україна та Чехія домовилися про співпрацю у підготовці пілотів F-16

Винищувач F-16, фото ілюстративне / Lockheed Martin

Україна та Чехія домовилися про співпрацю у сфері підготовки українських пілотів літаків F-16.

Прем'єр-міністри України та Чехії, Денис Шмигаль і Петр Фіала, зустрічаються в Ужгороді, повідомив український прем’єр.

Денис Шмигаль зауважив, що сторони підтвердили важливість подальшого збільшення військової, фінансово-економічної та гуманітарної допомоги Україні.

«Будемо зміцнювати інтеграцію української та чеської оборонних індустрій. Крім того, ми домовились про співпрацю у сфері підготовки українських пілотів літаків F-16», — сказав він.

Реклама

Прем'єр-міністр наголосив, що Чехія активно підтримуватиме процес євроінтеграції України, зокрема надаватиме консультативну допомогу під час передвступних переговорів з ЄС.

Також він висловив подяку за ухвалення Європейським Союзом 17-го пакету санкцій проти Росії, у підготовці якого Чехія відіграла значну роль.

«Ми з паном прем’єр-міністром Фіалою домовилися про активізацію двосторонньої торгівлі, розширення співпраці в енергетиці, аграрному секторі, транспорті, медицині, відбудові та спільному виробництві», — зазначив Денис Шмигаль.

Нагадаємо, що уночі 16 травня Повітряні сили ЗСУ втратили винищувач F-16 під час виконання бойового завдання з відбиття повітряної атаки Росії.

Минулого року 29 серпня Генеральний штаб ЗСУ офіційно підтвердив, що Україна втратила перший винищувач F-16.

У Пентагоні знають про втрату першого винищувача F-16. Там зазначили, що Україна не просила допомоги у розслідуванні інциденту.