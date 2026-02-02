Частина миколаївців до вечора залишиться без води через ремонт мережі: адреси

Деякі вулиці Миколаєва залишиться без води, Архівне фото: МикВісті

У понеділок, 2 лютого, деякі вулиці у Миколаєві до вечора залишиться без води через ремонтні роботи на мережах.

Про це повідомили у пресслужбі комунального підприємства «Миколаївводоканал».

Орієнтовано до 20:00 триватимуть ремонтні роботи на проспекті Богоявленський, 4 — 16 до вулиці Будівельників, 18.

Через аварії мережі на вулиці Д. Пєтухова, 1 до вечораприпинили водопостачання за такими адресами:

від вулиці Металургів до вулиці Д. Пєтухова;

від проспекту Богоявленського до району річки.

