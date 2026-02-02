Частина миколаївців до вечора залишиться без води через ремонт мережі: адреси
У понеділок, 2 лютого, деякі вулиці у Миколаєві до вечора залишиться без води через ремонтні роботи на мережах.
Про це повідомили у пресслужбі комунального підприємства «Миколаївводоканал».
Орієнтовано до 20:00 триватимуть ремонтні роботи на проспекті Богоявленський, 4 — 16 до вулиці Будівельників, 18.
Через аварії мережі на вулиці Д. Пєтухова, 1 до вечораприпинили водопостачання за такими адресами:
- від вулиці Металургів до вулиці Д. Пєтухова;
- від проспекту Богоявленського до району річки.
