Спортсмени Миколаївщини стали переможцями чемпіонату України з греко-римської боротьби U-23
- Ірина Олехнович
22:43, 02 лютого, 2026
В Ужгороді 1 лютого завершився чемпіонат України з греко-римської боротьби серед спортсменів до 23 років. Цей турнір був відбірковим етапом до чемпіонату Європи U-23, який відбудеться вже з 9 по 15 березня в Сербії. За підсумками змагань миколаївські спортсмени вибороли призові місця.
Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.
Так, переможцем чемпіонату став Максут Султанов, який здобув право представляти Україну на чемпіонаті Європи U-23.
Бронзові нагороди вибороли Сергій Ярченко, який також виконав норматив Майстра спорту України, та Денис Середін з Південноукраїнська.
Нагадаємо, раніше спортсмени з Миколаївщини успішно виступили на командному чемпіонаті України з легкої атлетики та здобули одну срібну та дві бронзові нагороди.
