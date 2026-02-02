 Спортсмени Миколаївщини перемогли на чемпіонаті України з греко-римської боротьби U-23

Спортсмени Миколаївщини стали переможцями чемпіонату України з греко-римської боротьби U-23

Спортсмени Миколаївщини перемогли на чемпіонаті України з греко-римської боротьби U-23. Фото: Миколаївська ОВАСпортсмени Миколаївщини перемогли на чемпіонаті України з греко-римської боротьби U-23. Фото: Миколаївська ОВА

В Ужгороді 1 лютого завершився чемпіонат України з греко-римської боротьби серед спортсменів до 23 років. Цей турнір був відбірковим етапом до чемпіонату Європи U-23, який відбудеться вже з 9 по 15 березня в Сербії. За підсумками змагань миколаївські спортсмени вибороли призові місця.

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Так, переможцем чемпіонату став Максут Султанов, який здобув право представляти Україну на чемпіонаті Європи U-23.

Бронзові нагороди вибороли Сергій Ярченко, який також виконав норматив Майстра спорту України, та Денис Середін з Південноукраїнська.

Нагадаємо, раніше спортсмени з Миколаївщини успішно виступили на командному чемпіонаті України з легкої атлетики та здобули одну срібну та дві бронзові нагороди.

