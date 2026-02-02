«Срібло» та «бронзи»: миколаївські легкоатлети вибороли нагороди чемпіонату України

Миколаївські легкоатлети вибороли нагороди чемпіонату України. Фото: Миколаївська ОВА

Спортсмени з Миколаївщини успішно виступили на командному чемпіонаті України з легкої атлетики та здобули одну срібну та дві бронзові нагороди.

Як повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації, змагання проходили з 31 січня по 1 лютого в Києві. У чемпіонаті взяли участь 375 атлетів із 23 областей України.

Зокрема, Андрій Куліуш виборов срібну медаль у потрійному стрибку з результатом 14,65 метрів. Крім того, Богдан Борсукевич у цій же дисципліні став третім, показавши результат 13,93 метрів.

Миколаївські легкоатлети вибороли нагороди чемпіонату України. Фото: Миколаївська ОВА Миколаївські легкоатлети вибороли нагороди чемпіонату України. Фото: Миколаївська ОВА Миколаївські легкоатлети вибороли нагороди чемпіонату України. Фото: Миколаївська ОВА

Ще одну «бронзу» здобула команда Миколаївщини у змішаній естафеті 4×400 метрів. До складу команди увійшли Віталій Карпенко, Катерина Нікітіна, Віктор Волкорєзов та Яна Жураківська.

За підсумками чемпіонату збірна Миколаївської області посіла 10-те місце у загальнокомандному заліку.

Нагадаємо, що cпортсмени з Миколаєва Тимофій Петрик та Софія Бирка успішно виступили на Чемпіонаті України та здобули срібні нагороди у синхронних стрибках серед змішаних пар.