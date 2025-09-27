Миколаївські спортсмени вибороли срібло на Чемпіонаті України зі стрибків на батуті

Миколаївські атлети стали срібні призери Чемпіонату України зі стрибків на батуті. Фото: Миколаївська міська рада

Спортсмени з Миколаєва Тимофій Петрик та Софія Бирка успішно виступили на Чемпіонаті України та здобули срібні нагороди у синхронних стрибках серед змішаних пар.

За інформацією пресслужби міської ради, змагання проходили з 22 по 24 вересня в Одесі, в них взяли участь атлети з шести областей України.

Вихованці КДЮСШ «Перемога», продемонстрували високий рівень підготовки й завоювали срібні медалі у програмі синхронних стрибків серед змішаних пар. Тренує призерів заслужена наставниця Олена Мовчан.

Раніше повідомлялось, що миколаївські гімнастки вибороли 11 медалей на всеукраїнському турнірі з художньої гімнастики «LITTLE LADY».