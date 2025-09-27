  • неділя

    28 вересня, 2025

  • Ясне небо

    Миколаїв

  • 28 вересня , 2025 неділя

  • Миколаїв • Ясне небо

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Миколаївські спортсмени вибороли срібло на Чемпіонаті України зі стрибків на батуті

Миколаївські атлети стали срібні призери Чемпіонату України зі стрибків на батуті. Фото: Миколаївська міська радаМиколаївські атлети стали срібні призери Чемпіонату України зі стрибків на батуті. Фото: Миколаївська міська рада

Спортсмени з Миколаєва Тимофій Петрик та Софія Бирка успішно виступили на Чемпіонаті України та здобули срібні нагороди у синхронних стрибках серед змішаних пар.

За інформацією пресслужби міської ради, змагання проходили з 22 по 24 вересня в Одесі, в них взяли участь атлети з шести областей України.

Вихованці КДЮСШ «Перемога», продемонстрували високий рівень підготовки й завоювали срібні медалі у програмі синхронних стрибків серед змішаних пар. Тренує призерів заслужена наставниця Олена Мовчан.

Раніше повідомлялось, що миколаївські гімнастки вибороли 11 медалей на всеукраїнському турнірі з художньої гімнастики «LITTLE LADY».

Останні новини про: Спорт

Параплавець з Миколаєва виборов бронзу на Чемпіонаті світу
Миколаївські фехтувальники вибороли медалі на юніорському чемпіонаті України
Магучіх номінували на звання найкращої легкоатлетки Європи-2025
Реклама

Читайте також:

новини

HOPE: Розробити проєкти відбудови усіх 54 будинків обіцяють до квітня 2026 року

Юлія Бойченко
новини

В Укроборонпромі пояснили, що по «Зорі» був не конкурс, а підбір кандидатів

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Відновили покрівлю, готуємось облаштовувати укриття», — в UNOPS розповіли, що задоволені ходом відбудови ліцею Аркаса

Аліса Мелік-Адамян
новини

Майже 36 тисяч мешканців Миколаївщини заборгували за комунальні послуги

Світлана Іванченко
новини

На Миколаївщині кількість прозорих компаній скоротилась до 115

Світлана Іванченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Спорт

Магучіх номінували на звання найкращої легкоатлетки Європи-2025
Миколаївські фехтувальники вибороли медалі на юніорському чемпіонаті України
Параплавець з Миколаєва виборов бронзу на Чемпіонаті світу

Зеленський попередив про ризики з боку Придністров’я, якщо Молдова обере проросійський парламент

Власники авто сплатили ₴2,3 млн транспортного податку до місцевих бюджетів Миколаївщини

Брудні й голодні: у Миколаєві соцслужби забрали дітей у п’яної матері