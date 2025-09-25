  • четвер

Миколаївські гімнастки вибороли 11 медалей на всеукраїнському турнірі

Художні гімнастки з Миколаєва вибороли 11 нагород на всеукраїнському турнірі. Фото: Миколаївська міська радаХудожні гімнастки з Миколаєва вибороли 11 нагород на всеукраїнському турнірі. Фото: Миколаївська міська рада

З 18 по 21 вересня у Білій Церкві відбувся всеукраїнський турнір з художньої гімнастики «LITTLE LADY», у якому змагалися спортсменки з 14 міст України, серед них і представниці Миколаєва.

Як повідомили в мерії, спортсменки КДЮСШ «Перемога» показали високі результати та привезли додому 11 нагород.

Золото здобули Владислава Баранова, Еріка Колояніді та Дар’я Писанко. Срібними призерками стали Мілєна Шевченко, Емма Мінієва, Віталіна Попова, Аріна Сидорук, Уляна Толпазан, Альона Павліщева та Нана Ігнатенкова. Бронзову медаль отримала Марія Єленич.

Юних спортсменок тренує Алла Буяшенко, а над їхньою хореографічною підготовкою працює Вікторія Шевченко.

Раніше повідомлялось, що гімнастки з Миколаєва здобули призові місця на другому Всеукраїнському турнірі з художньої гімнастики «Tinker Bell».

