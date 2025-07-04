Гімнастки з Миколаєва вибороли нагороди на Всеукраїнському турнірі у Кропивницькому
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- Даріна Мельничук
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21:47, 04 липня, 2025
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Гімнастки з Миколаєва здобули призові місця на другому Всеукраїнському турнірі з художньої гімнастики «Tinker Bell».
Про це повідомили у Миколаївській міській раді.
Зазначається, що змагання відбулись у Кропивницькому. У турнірі змагались 240 спортсменок з різних куточків України.
Гімнастки КДЮСШ «Перемога» під керівництвом тренерки Наталії Мохналик здобули 8 нагород:
- 1 місце — Руслана Палій, Анастасія Ясиненко;
- 2 місце — Дар'я Козирева;
- 3 місце — Поліна Балашова, Марія Пішак, Дарина Франкевич, Наталія Фарафонова, Ольга Дорошко.
Нагадаємо, велосипедисти з Миколаївщини вибороли призові місця на чемпіонаті України з велоспорту в олімпійських видах програми серед чоловіків і жінок, юніорів та юніорок.
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