Гімнастки з Миколаєва вибороли нагороди на Всеукраїнському турнірі у Кропивницькому

Гімнастки з Миколаєва на Всеукраїнському турнірі у Кропивницькому. Фото: Миколаївська міська рада

Гімнастки з Миколаєва здобули призові місця на другому Всеукраїнському турнірі з художньої гімнастики «Tinker Bell».

Про це повідомили у Миколаївській міській раді.

Зазначається, що змагання відбулись у Кропивницькому. У турнірі змагались 240 спортсменок з різних куточків України.

Гімнастки КДЮСШ «Перемога» під керівництвом тренерки Наталії Мохналик здобули 8 нагород:

1 місце — Руслана Палій, Анастасія Ясиненко;

2 місце — Дар'я Козирева;

3 місце — Поліна Балашова, Марія Пішак, Дарина Франкевич, Наталія Фарафонова, Ольга Дорошко.

Нагадаємо, велосипедисти з Миколаївщини вибороли призові місця на чемпіонаті України з велоспорту в олімпійських видах програми серед чоловіків і жінок, юніорів та юніорок.