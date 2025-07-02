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Миколаївські велосипедисти вибороли нагороди на чемпіонаті України

Велосипедисти з Миколаївщини на чемпіонаті України. Фото: Миколаївська міська радаВелосипедисти з Миколаївщини на чемпіонаті України. Фото: Миколаївська міська рада

Велосипедисти з Миколаївщини вибороли призові місця на чемпіонаті України з велоспорту в олімпійських видах програми серед чоловіків і жінок, юніорів та юніорок.

Про це повідомляє Миколаївська міська рада.

Зазначається, що змагання проходили З 23 по 29 червня у Львівській області. Вихованці СДЮСШОР з велоспорту вибороли 11 медалей.

Золоті нагороди:

  • Анна Колижук — 2 медалі;
  • Єлизавета Козакова — 2 медалі;
  • Юлія Пчелінцева — 2 медалі.

Бронзові нагороди:

  • Ольга Дегтяр;
  • Юлія Нілова;
  • Ярослава Хміляр;
  • Анастасія Петрук;
  • Валерія Пушкар.

Спортсменів тренують Юрій Агарков, Володимир Когут, Станіслав Небаба, Василь Горбачук, Олександр Садовський, Володимир Супрун.

Нагадаємо, миколаївські велогонщики здобули 24 нагороди на чемпіонаті України у Львові.

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