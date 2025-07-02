Миколаївські велосипедисти вибороли нагороди на чемпіонаті України
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- Даріна Мельничук
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17:06, 02 липня, 2025
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Велосипедисти з Миколаївщини вибороли призові місця на чемпіонаті України з велоспорту в олімпійських видах програми серед чоловіків і жінок, юніорів та юніорок.
Про це повідомляє Миколаївська міська рада.
Зазначається, що змагання проходили З 23 по 29 червня у Львівській області. Вихованці СДЮСШОР з велоспорту вибороли 11 медалей.
Золоті нагороди:
- Анна Колижук — 2 медалі;
- Єлизавета Козакова — 2 медалі;
- Юлія Пчелінцева — 2 медалі.
Бронзові нагороди:
- Ольга Дегтяр;
- Юлія Нілова;
- Ярослава Хміляр;
- Анастасія Петрук;
- Валерія Пушкар.
Спортсменів тренують Юрій Агарков, Володимир Когут, Станіслав Небаба, Василь Горбачук, Олександр Садовський, Володимир Супрун.
Нагадаємо, миколаївські велогонщики здобули 24 нагороди на чемпіонаті України у Львові.
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