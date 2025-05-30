Миколаївські велосипедисти вибороли 24 медалі на чемпіонаті України у Львові
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- Альона Коханчук
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21:26, 30 травня, 2025
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Миколаївські велогонщики здобули 24 нагороди на чемпіонаті України у Львові.
Про це повідомили у Миколаївській міській раді.
З 23 по 28 травня у Львові пройшов чемпіонат України з велоспорту серед молоді, юніорів та юніорок. У змаганнях взяли участь спортсмени з Миколаєва — вихованці СДЮСШОР з велоспорту. За підсумками турніру вони завоювали 24 нагороди, продемонструвавши високий рівень підготовки.
Зокрема, медалі здобули:
- Анна Колижук — 4 золоті, 1 срібна, 1 бронзова
- Єлизавета Козакова — 3 золоті, 1 срібна
- Ярослава Хміляр — 1 золота, 1 бронзова
- Богдан Бориславський — 2 срібні
- Юлія Нілова — 2 срібні
- Ольга Дегтяр — 2 срібні
- Анастасія Петрук — 2 срібні, 1 бронзова
- Валерія Пушкар — 1 срібна, 2 бронзові
Команду підготували тренери: Юрій Агарков, Володимир Когут, Василь Горбачук, Станіслав Небаба, Олександр Садовський та Володимир Супрун.
Нагадаємо, що з 25 по 27 квітня у місті Жовква Львівської області відбувся чемпіонат України з велоспорту на шосе за трековою програмою «Zhovkva Cup Race 2025».
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