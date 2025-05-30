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Миколаївські велосипедисти вибороли 24 медалі на чемпіонаті України у Львові

Миколаївські велосипедисти вибороли 24 медалі на чемпіонаті України у Львові. Фото: Миколаївська міська радаМиколаївські велосипедисти вибороли 24 медалі на чемпіонаті України у Львові. Фото: Миколаївська міська рада

Миколаївські велогонщики здобули 24 нагороди на чемпіонаті України у Львові.

Про це повідомили у Миколаївській міській раді.

З 23 по 28 травня у Львові пройшов чемпіонат України з велоспорту серед молоді, юніорів та юніорок. У змаганнях взяли участь спортсмени з Миколаєва — вихованці СДЮСШОР з велоспорту. За підсумками турніру вони завоювали 24 нагороди, продемонструвавши високий рівень підготовки.

Зокрема, медалі здобули:

  • Анна Колижук — 4 золоті, 1 срібна, 1 бронзова
  • Єлизавета Козакова — 3 золоті, 1 срібна
  • Ярослава Хміляр — 1 золота, 1 бронзова
  • Богдан Бориславський — 2 срібні
  • Юлія Нілова — 2 срібні
  • Ольга Дегтяр — 2 срібні
  • Анастасія Петрук — 2 срібні, 1 бронзова
  • Валерія Пушкар — 1 срібна, 2 бронзові

Команду підготували тренери: Юрій Агарков, Володимир Когут, Василь Горбачук, Станіслав Небаба, Олександр Садовський та Володимир Супрун.

Нагадаємо, що з 25 по 27 квітня у місті Жовква Львівської області відбувся чемпіонат України з велоспорту на шосе за трековою програмою «Zhovkva Cup Race 2025».

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