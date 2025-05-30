Миколаївські велосипедисти вибороли 24 медалі на чемпіонаті України у Львові. Фото: Миколаївська міська рада

Миколаївські велогонщики здобули 24 нагороди на чемпіонаті України у Львові.

Про це повідомили у Миколаївській міській раді.

З 23 по 28 травня у Львові пройшов чемпіонат України з велоспорту серед молоді, юніорів та юніорок. У змаганнях взяли участь спортсмени з Миколаєва — вихованці СДЮСШОР з велоспорту. За підсумками турніру вони завоювали 24 нагороди, продемонструвавши високий рівень підготовки.

Зокрема, медалі здобули:

Анна Колижук — 4 золоті, 1 срібна, 1 бронзова

Єлизавета Козакова — 3 золоті, 1 срібна

Ярослава Хміляр — 1 золота, 1 бронзова

Богдан Бориславський — 2 срібні

Юлія Нілова — 2 срібні

Ольга Дегтяр — 2 срібні

Анастасія Петрук — 2 срібні, 1 бронзова

Валерія Пушкар — 1 срібна, 2 бронзові

Команду підготували тренери: Юрій Агарков, Володимир Когут, Василь Горбачук, Станіслав Небаба, Олександр Садовський та Володимир Супрун.

Нагадаємо, що з 25 по 27 квітня у місті Жовква Львівської області відбувся чемпіонат України з велоспорту на шосе за трековою програмою «Zhovkva Cup Race 2025».