Миколаївські велогонщики вибороли 11 медалей на чемпіонаті України
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- Марія Хаміцевич
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18:40, 29 квітня, 2025
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З 25 по 27 квітня у місті Жовква Львівської області відбувся чемпіонат України з велоспорту на шосе за трековою програмою «Zhovkva Cup Race 2025».
Про це повідомили в Управлінні у справах фізичної культури та спорту Миколаївської міської ради.
Вихованці СДЮСШОР з велоспорту Миколаївської області здобули 11 нагород та стали переможцями і призерами змагань.
Результати спортсменів:
- Ярослава Хміляр — 1 місце та 2 місце
- Анастасія Петрук — 1 місце
- Валерія Пушкар — два 1 місця та 3 місце
- Аміна Мардиросян — 2 місце
- Луїза Шульгіна — 2 місце
- Дарʼя Дяченко — 2 місце
- Владислава Барабаш — 2 місце
- Діана Попова — 2 місце
Спортсменів підготували тренери: Олександр Садовський, Володимир Супрун, Олександр Кравцов, Михайло Кравець і Андрій Кость.
Раніше велоспортсмени з Миколаївщини здобули призові місця на чемпіонат України з велоспорту на критому треку серед чоловіків, жінок, юнаків, дівчат, молодших юнаків та дівчат. Змагання відбулися також у Львові та в них взяли участь понад 200 спортсменів з 18 областей України.
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