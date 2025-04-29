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Миколаївські велогонщики вибороли 11 медалей на чемпіонаті України

Чемпіонат України з велоспорту, фото: Управління спорту ММРЧемпіонат України з велоспорту, фото: Управління спорту ММР

З 25 по 27 квітня у місті Жовква Львівської області відбувся чемпіонат України з велоспорту на шосе за трековою програмою «Zhovkva Cup Race 2025».

Про це повідомили в Управлінні у справах фізичної культури та спорту Миколаївської міської ради.

Вихованці СДЮСШОР з велоспорту Миколаївської області здобули 11 нагород та стали переможцями і призерами змагань.

Результати спортсменів:

  • Ярослава Хміляр — 1 місце та 2 місце
  • Анастасія Петрук — 1 місце
  • Валерія Пушкар — два 1 місця та 3 місце
  • Аміна Мардиросян — 2 місце
  • Луїза Шульгіна — 2 місце
  • Дарʼя Дяченко — 2 місце
  • Владислава Барабаш — 2 місце
  • Діана Попова — 2 місце

Спортсменів підготували тренери: Олександр Садовський, Володимир Супрун, Олександр Кравцов, Михайло Кравець і Андрій Кость.

Чемпіонат України з велоспорту, фото: Управління спорту ММРЧемпіонат України з велоспорту, фото: Управління спорту ММР
Чемпіонат України з велоспорту, фото: Управління спорту ММРЧемпіонат України з велоспорту, фото: Управління спорту ММР

Раніше велоспортсмени з Миколаївщини здобули призові місця на чемпіонат України з велоспорту на критому треку серед чоловіків, жінок, юнаків, дівчат, молодших юнаків та дівчат. Змагання відбулися також у Львові та в них взяли участь понад 200 спортсменів з 18 областей України.

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