Велоспортсмени з Миколаївщини вибороли нагороди на чемпіонаті України
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- Даріна Мельничук
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3:10, 17 квітня, 2025
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Велоспортсмени з Миколаївщини здобули призові місця на чемпіонат України з велоспорту на критому треку серед чоловіків, жінок, юнаків, дівчат, молодших юнаків та дівчат.
Про це повідомляє Миколаївська міська рада.
Зазначається, що змагання відбувалися з 5 по 9 квітня у Львові. У змаганнях взяли участь понад 200 спортсменів з 18 областей України.
Вихованці Миколаївської спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву велоспорту здобули 17 нагород:
- Валерія Пушкар — два перших місця та друге місце;
- Єлизавета Козакові — перше місце та два других місця;
- Богдан Бориславський — перше місце та третє місце;
- Дмитро Качур — перше місце;
- Ярослава Хміляр — друге місце та два третіх місця;
- Анастасія Петрук — друге місце та третє місце;
- Софія Моспаненко — друге місце;
- Дарʼя Дяченко — третє місце;
- Луїза Шульгіна — третє місце.
Тренують спортсменів Юрій Агарков, Володимир Когут, Василь Горбачук, Олександр Садовський, Володимир Супрун та Андрій Кость.
Нагадаємо, миколаївські спортсмени вибороли призові місця на чемпіонаті України з греко-римської та вільної боротьби серед людей з порушеннями слуху.
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