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Велоспортсмени з Миколаївщини вибороли нагороди на чемпіонаті України

Миколаївські велоспортсмени на чемпіонаті України. Фото: Миколаївська міська радаМиколаївські велоспортсмени на чемпіонаті України. Фото: Миколаївська міська рада

Велоспортсмени з Миколаївщини здобули призові місця на чемпіонат України з велоспорту на критому треку серед чоловіків, жінок, юнаків, дівчат, молодших юнаків та дівчат.

Про це повідомляє Миколаївська міська рада.

Зазначається, що змагання відбувалися з 5 по 9 квітня у Львові. У змаганнях взяли участь понад 200 спортсменів з 18 областей України.

Вихованці Миколаївської спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву  велоспорту здобули 17 нагород:

  • Валерія Пушкар — два перших місця та друге місце;
  • Єлизавета Козакові — перше місце та два других місця;
  • Богдан Бориславський — перше місце та третє місце;
  • Дмитро Качур — перше місце;
  • Ярослава Хміляр — друге місце та два третіх місця; 
  • Анастасія Петрук — друге місце та третє місце;
  • Софія Моспаненко — друге місце; 
  • Дарʼя Дяченко — третє місце;
  • Луїза Шульгіна — третє місце.

Тренують спортсменів Юрій Агарков, Володимир Когут, Василь Горбачук, Олександр Садовський, Володимир Супрун та Андрій Кость.

Нагадаємо, миколаївські спортсмени вибороли призові місця на чемпіонаті України з греко-римської та вільної боротьби серед людей з порушеннями слуху. 

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