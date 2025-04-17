Велоспортсмени з Миколаївщини вибороли нагороди на чемпіонаті України

Миколаївські велоспортсмени на чемпіонаті України. Фото: Миколаївська міська рада

Велоспортсмени з Миколаївщини здобули призові місця на чемпіонат України з велоспорту на критому треку серед чоловіків, жінок, юнаків, дівчат, молодших юнаків та дівчат.

Про це повідомляє Миколаївська міська рада.

Зазначається, що змагання відбувалися з 5 по 9 квітня у Львові. У змаганнях взяли участь понад 200 спортсменів з 18 областей України.

Вихованці Миколаївської спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву велоспорту здобули 17 нагород:

Валерія Пушкар — два перших місця та друге місце;

Єлизавета Козакові — перше місце та два других місця;

Богдан Бориславський — перше місце та третє місце;

Дмитро Качур — перше місце;

Ярослава Хміляр — друге місце та два третіх місця;

Анастасія Петрук — друге місце та третє місце;

Софія Моспаненко — друге місце;

Дарʼя Дяченко — третє місце;

Луїза Шульгіна — третє місце.

Тренують спортсменів Юрій Агарков, Володимир Когут, Василь Горбачук, Олександр Садовський, Володимир Супрун та Андрій Кость.

Нагадаємо, миколаївські спортсмени вибороли призові місця на чемпіонаті України з греко-римської та вільної боротьби серед людей з порушеннями слуху.