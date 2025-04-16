Борці з Миколаївщини вибороли нагороди на чемпіонаті серед спортсменів з порушеннями слуху
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- Даріна Мельничук
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18:04, 16 квітня, 2025
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Миколаївські спортсмени вибороли призові місця на чемпіонаті України з греко-римської та вільної боротьби серед людей з порушеннями слуху.
Про це повідомляє Миколаївська обласна державна адміністрація.
Зазначається, що змагання відбувалися з 12 до 15 квітня у Хмельницькому. Миколаїщину представляли вихованці дитячо-юнацької спортивної школи людей з інвалідністю.
Греко-римська боротьба:
- Володимир Спінул (вагова категорія 55 кілограм) — перше місце;
- Дмитро Ювченко (вагова категорія 67 кілограм) — третє місце;
- Олексій Довзій (вагова категорія 72 кілограм) — друге місце;
- Данило Панасенко (вагова категорія 82 кілограм) — третє місце;
- Сергій Классен (вагова категорія 87 кілограм) — третє місце;
Віктор Антипенко (вагова категорія 97 кілограм) — перше місце;
Андрій Косов (вагова категорія 97 кілограм) — друге місце;
Микита Латюк (вагова категорія 97 кілограм) — третє місце.
Вільна боротьба:
- Володимир Спінул (вагова категорія 57 кілограм) — друге місце;
- Олексій Довзій (вагова категорія 70 кілограм) — перше місце;
- Сергій Классен (вагова категорія 86 кілограм) — третє місце;
- Микита Латюк (вагова категорія 92 кілограм) — перше місце;
- Віктор Антипенко (вагова категорія 97 кілограм) — перше місце;
- Андрій Косов (вагова категорія 97 кілограм) — друге місце;
- Кирило Кузовкін (вагова категорія 97 кілограм) — третє місце.
Тренують спортсменів Ігор Снігір, Костянтин Васильєв, Георгій Петков.
Нагадаємо, миколаївські параплавці вибороли призові місця на Всеукраїнській спартакіаді серед дітей з інвалідністю «Повір у себе».
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