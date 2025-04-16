Борці з Миколаївщини вибороли нагороди на чемпіонаті серед спортсменів з порушеннями слуху

Миколаївські спортсмени на чемпіонаті України з єдиноборств серед людей з порушеннями слуху. Фото: Миколаївська ОВА

Миколаївські спортсмени вибороли призові місця на чемпіонаті України з греко-римської та вільної боротьби серед людей з порушеннями слуху.

Про це повідомляє Миколаївська обласна державна адміністрація.

Зазначається, що змагання відбувалися з 12 до 15 квітня у Хмельницькому. Миколаїщину представляли вихованці дитячо-юнацької спортивної школи людей з інвалідністю.

Греко-римська боротьба:

Володимир Спінул (вагова категорія 55 кілограм) — перше місце;

Дмитро Ювченко (вагова категорія 67 кілограм) — третє місце;

Олексій Довзій (вагова категорія 72 кілограм) — друге місце;

Данило Панасенко (вагова категорія 82 кілограм) — третє місце;

Сергій Классен (вагова категорія 87 кілограм) — третє місце;

Віктор Антипенко (вагова категорія 97 кілограм) — перше місце;

Андрій Косов (вагова категорія 97 кілограм) — друге місце;

Микита Латюк (вагова категорія 97 кілограм) — третє місце.

Миколаївські спортсмени на чемпіонаті України з єдиноборств серед людей з порушеннями слуху. Фото: Миколаївська ОВА Миколаївські спортсмени на чемпіонаті України з єдиноборств серед людей з порушеннями слуху. Фото: Миколаївська ОВА Миколаївські спортсмени на чемпіонаті України з єдиноборств серед людей з порушеннями слуху. Фото: Миколаївська ОВА

Вільна боротьба:

Володимир Спінул (вагова категорія 57 кілограм) — друге місце;

Олексій Довзій (вагова категорія 70 кілограм) — перше місце;

Сергій Классен (вагова категорія 86 кілограм) — третє місце;

Микита Латюк (вагова категорія 92 кілограм) — перше місце;

Віктор Антипенко (вагова категорія 97 кілограм) — перше місце;

Андрій Косов (вагова категорія 97 кілограм) — друге місце;

Кирило Кузовкін (вагова категорія 97 кілограм) — третє місце.

Тренують спортсменів Ігор Снігір, Костянтин Васильєв, Георгій Петков.

Миколаївські спортсмени на чемпіонаті України з єдиноборств серед людей з порушеннями слуху. Фото: Миколаївська ОВА Миколаївські спортсмени на чемпіонаті України з єдиноборств серед людей з порушеннями слуху. Фото: Миколаївська ОВА Миколаївські спортсмени на чемпіонаті України з єдиноборств серед людей з порушеннями слуху. Фото: Миколаївська ОВА

Нагадаємо, миколаївські параплавці вибороли призові місця на Всеукраїнській спартакіаді серед дітей з інвалідністю «Повір у себе».