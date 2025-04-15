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Параплавці з Миколаївщини вибороли нагороди на Всеукраїнській спартакіаді серед дітей з інвалідністю

Миколаївські параплавці вибороли нагороди на Всеукраїнській спартакіаді серед дітей з інвалідністю. Фото: Миколаївська міська радаМиколаївські параплавці вибороли нагороди на Всеукраїнській спартакіаді серед дітей з інвалідністю. Фото: Миколаївська міська рада

Миколаївські параплавці вибороли призові місця на Всеукраїнській спартакіаді серед дітей з інвалідністю «Повір у себе». 

Про це повідомляє Миколаївська міська рада.

Зазначається, що змагання відбулись З 11 по 13 квітня у селищі Яворів Львівської області. Миколаївські спортсмени взяли участь у змаганнях з параплавання, де за нагороди боролися 140 юних плавців з 21 регіону України.

Вихованці Миколаївської комплексної дитячо-спортивної школи «Україна» Віктор Вікторов, Кіра Цабій, Марія Андреєва, Тимур Зіборов та Ярослав Умрихін здобули чотири нагороди:

  • Кіра Цабій (клас S6) — 1 місце 50 метрів спина та 1 місце 50 метрів вільний стиль;
  • Марія Андреєва (клас S10) — 3 місце 50 метрів на спині;
  • Тимур Зіборов (клас S10) —  3 місце 50 метрів на спині.

Тренують спортсменів Алла Нагієва та Вʼячеслав Мороз.

Нагадаємо, баскетбольний клуб «Ніко-Баскет» з Миколаєва став срібним призером Вищої ліги України сезону 2024/2025. 

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