Параплавці з Миколаївщини вибороли нагороди на Всеукраїнській спартакіаді серед дітей з інвалідністю
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- Даріна Мельничук
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23:00, 15 квітня, 2025
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Миколаївські параплавці вибороли призові місця на Всеукраїнській спартакіаді серед дітей з інвалідністю «Повір у себе».
Про це повідомляє Миколаївська міська рада.
Зазначається, що змагання відбулись З 11 по 13 квітня у селищі Яворів Львівської області. Миколаївські спортсмени взяли участь у змаганнях з параплавання, де за нагороди боролися 140 юних плавців з 21 регіону України.
Вихованці Миколаївської комплексної дитячо-спортивної школи «Україна» Віктор Вікторов, Кіра Цабій, Марія Андреєва, Тимур Зіборов та Ярослав Умрихін здобули чотири нагороди:
- Кіра Цабій (клас S6) — 1 місце 50 метрів спина та 1 місце 50 метрів вільний стиль;
- Марія Андреєва (клас S10) — 3 місце 50 метрів на спині;
- Тимур Зіборов (клас S10) — 3 місце 50 метрів на спині.
Тренують спортсменів Алла Нагієва та Вʼячеслав Мороз.
Нагадаємо, баскетбольний клуб «Ніко-Баскет» з Миколаєва став срібним призером Вищої ліги України сезону 2024/2025.
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