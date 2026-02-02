«Працюють по 10–14 годин», — Логвінов розповів, як миколаївські комунальники допомагають відновлювати тепло в Києві

Комунальники «Миколаївоблтеплоенерго» відновлюють тепло в Києві. Фото: 0512

Дві бригади фахівців підприємства «Миколаївоблтеплоенерго» завершують свою роботу з відновлення теплопостачання у житлових будинках Києва після обстрілів. Комунальники працюють у надскладних умовах, інколи — по 10–14 годин на добу. Вони мають повернутися з відрядження вже завтра, 3 лютого.

Про це під час відкритої апаратної наради у понеділок, 2 лютого, повідомив директор ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» Микола Логвінов, пишуть «МикВісті».

За його словами, бригади залучені до робіт на різних ділянках столиці.

— Бригади допомагають повертати опалення у житлові будинки, працюють на різних ділянках. Будинки там досить складні: є будинки де 18 під’їздів і 18 поверхів. Була проблематика з співробітництвом між управляючими компаніями та всією теплоенерго, проте зараз мову більш-менш знайшли, люди працюють адекватно. Працюють до 12-14 години на добу. — розповів Микола Логвінов.

Комунальники «Миколаївоблтеплоенерго» відновлюють тепло в Києві. Фото: 0512

Як повідомили в Миколаївській міськраді з посиланням на медіа 0512, до робіт залучили 12 спеціалістів підприємства.

Начальник другого району теплових мереж Володимир Шинкарук зазначив, наразі миколаївські комунальники відновлюють опалення у чотирьох житлових будинках. Він пояснив, що через обстріли та несвоєчасне зливання води системи опалення в багатьох будинках замерзли, що призвело до численних пошкоджень.

— Ми розморожуємо системи, міняємо труби, пробуємо запускати й десь виникають пориви. Системи в будинках дуже старі, через те, що після обстрілів вчасно не злили воду з системи, то вона замерзла в батареях людей, тому десь доводиться їх зрізати. Працюємо ми скільки є сил, по 10-14 годин на добу, тому що розуміємо, що люди хочуть тепла та комфорт, — пояснив Володимир Шинкарук.

Комунальники «Миколаївоблтеплоенерго» відновлюють тепло в Києві. Фото: 0512

Фахівці працюють у складних умовах: слюсар підприємства Юрій Алхімов зазначив, що протяжність одного з будинків, де тривають роботи, сягає близько 300 метрів.

Комунальники «Миколаївоблтеплоенерго» відновлюють тепло в Києві. Фото: 0512

Миколаївські комунальники перебуваютимуть у Києві з 23 січня по 3 лютого. За словами начальника цеху централізованого ремонту Владислава Хряпочкіна, у частині осель теплопостачання вже вдалося відновити.

— Люди задоволені, дуже дякують і хвалять, — додав Юрій Алхімов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що дві бригади миколаївських комунальників допомагають столиці у відновленні теплопостачання після російських обстрілів.