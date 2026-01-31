Миколаївські комунальники поїхали у Київ допомагати відновлювати тепло
8:55, 31 січня, 2026
Дві бригади миколаївських комунальників працюють у Києві, допомагаючи з відновленням теплопостачання. Це фахівці підприємства «Миколаївоблтеплоенерго».
Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім в ефірі національного телемарафону.
Він зазначив, що до допомоги столиці долучилися різні регіони України, оскільки ситуація у Києві була критичною.
— Ситуація така, що всі регіони, хто скільки може, допомагали Києву, бо там дійсно ситуація важка. В першу чергу через електрику, від якої залежить опалення, — зазначив Віталій Кім.
Віталай Кім пояснив, що на відміну від Миколаєва, де опалення працювало з водою, у столиці одночасно виникли проблеми і з електропостачанням, і з теплом, і з водою.
— У нас було опалення з водою, а в Києві, крім того, що не було електрики, не було і опалення, і води. І це проблема для людей. Тому ми і відправили на допомогу Києву дві бригади, — додав очільник області.
Нагадаємо, що ще тиждень тому у Києві майже 2 тисячі багатоповерхівок були без тепла. Через відсутність тепла та світла в будинках у деяких районах після російських обстрілів ДСНС України за дорученням уряду підготувала до роботи 41 польову кухню. Із них чотири вже працюють і забезпечують харчуванням працівників ДСНС.
Голова Деснянської районної державної адміністрації Максим Бахматов повідомив, що у Києві, зокрема на Троєщині, готуються до облаштування викопних туалетів через загрозу замерзання труб водопостачання та каналізації.
