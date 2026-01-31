 Миколаївські комунальники допомагають відновленню теплопостачання в Києві

Миколаївські комунальники поїхали у Київ допомагати відновлювати тепло

Будинки на лівому березі Києва, де немає опалення та світла. Там розгорнуті намети для обігріву прямо посеред двору. Фото: Радіо СвободаБудинки на лівому березі Києва, де немає опалення та світла. Там розгорнуті намети для обігріву прямо посеред двору. Фото: Радіо Свобода

Дві бригади миколаївських комунальників працюють у Києві, допомагаючи з відновленням теплопостачання. Це фахівці підприємства «Миколаївоблтеплоенерго».

Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім в ефірі національного телемарафону.

Він зазначив, що до допомоги столиці долучилися різні регіони України, оскільки ситуація у Києві була критичною.

— Ситуація така, що всі регіони, хто скільки може, допомагали Києву, бо там дійсно ситуація важка. В першу чергу через електрику, від якої залежить опалення, — зазначив Віталій Кім.

Віталай Кім пояснив, що на відміну від Миколаєва, де опалення працювало з водою, у столиці одночасно виникли проблеми і з електропостачанням, і з теплом, і з водою.

— У нас було опалення з водою, а в Києві, крім того, що не було електрики, не було і опалення, і води. І це проблема для людей. Тому ми і відправили на допомогу Києву дві бригади, — додав очільник області.

Нагадаємо, що ще тиждень тому у Києві майже 2 тисячі багатоповерхівок були без тепла. Через відсутність тепла та світла в будинках у деяких районах після російських обстрілів ДСНС України за дорученням уряду підготувала до роботи 41 польову кухню. Із них чотири вже працюють і забезпечують харчуванням працівників ДСНС.

Голова Деснянської районної державної адміністрації Максим Бахматов повідомив, що у Києві, зокрема на Троєщині, готуються до облаштування викопних туалетів через загрозу замерзання труб водопостачання та каналізації.

