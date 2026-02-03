У Миколаєві та області 4 лютого прогнозують мороз, сніг та ожеледицю

Миколаїв 3 лютого 2026 рік. Фото: МикВісті

У Миколаєві та області у вівторок, 4 лютого, очікується хмарна погода з проясненнями, вдень можливий невеликий сніг. На дорогах прогнозують ожеледицю.

Про це повідомили в Миколаївському обласному гідрометцентрі.

Вночі істотних опадів не передбачається, вдень місцями пройде невеликий сніг. Синоптики попереджають про ожеледь та слизькі ділянки на автошляхах.

Вітер південно-східний, швидкістю 9–14 метрів за секунду. Температура повітря в області вночі становитиме від 9 до 14 градусів морозу, вдень — від 1 до 6 градусів морозу.

У Миколаєві вночі очікується 10–12 градусів морозу, вдень — 1–3 градуси нижче нуля.

Нагадаємо, раніше в гідрометцентрі зазначали, що з 3 по 5 лютого на Миколаївщині та в обласному центрі збережеться ожеледиця на дорогах, а стовпчики термометрів вночі опустяться до 20 градусів морозу. Синоптики оголосил І рівень небезпечності (жовтий).