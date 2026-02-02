Люта зима на Миколаївщині: синоптики попереджають про ожеледицю та морози до –20°C

Синоптики прогнозують ожеледицю та морози в Миколаївські області. Ілюстративне фото: Світлана Коваль

З 3 по 5 лютого на Миколаївщині та в обласному центрі збережеться ожеледиця на дорогах, а стовпчики термометрів вночі опустяться до 20 градусів морозу. Синоптики оголосили І рівень небезпечності (жовтий).

Як повідомили в Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології, небезпечні погодні умови можуть ускладнити рух транспорту на дорогах і вулицях.

На 3 лютого по Миколаївській області прогнозують мінливу хмарність, без опадів, на дорогах — ожеледиця, вітер північний, 5–10 м/с. Температура повітря: вночі від –15°C до –20°C, а вдень від –4°C до –9°C. По Миколаєву вночі очікується від –15°C до –17°C, а вдень від –6 до –8°C.

За прогнозами синоптиків, найхолоднішою буде найближча ніч, після чого морози поступово почнуть слабшати.

В коментарі РБК-Україні, начальниця відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня зазначила, що на північному сході України морози сягатимуть –25°C, а в окремих регіонах, зокрема у Сумській та Чернігівській областях, у ніч на 3 лютого температура може опускатися до –30°C.

Починаючи з 7 лютого, вдень на більшій частині території України температура наближатиметься до нуля або навіть переходити у «плюс». Зокрема, на півдні та в Закарпатті очікується від +6°C до +8°C.

Втім, потепління буде нетривалим, і вже з 8 лютого знову прогнозують морози від –3°C до –9°C, а в ніч на 9–10 лютого — їх посилення.

Синоптики наголошують, що сильні морози не є аномальними для України, однак особливістю цієї зими може стати її тривалість — холодна погода затримається довше, ніж зазвичай.

Читайте також матеріал «МикВісті»: «Холодно й слизько: як уберегти себе під час відключень світла та тепла у Миколаєві».