 Ожеледиця та морози до –20°C: прогноз погоди в Миколаївській області

  • понеділок

    2 лютого, 2026

  • -7.9°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 2 лютого , 2026 понеділок

  • Миколаїв • -7.9° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Люта зима на Миколаївщині: синоптики попереджають про ожеледицю та морози до –20°C

Синоптики прогнозують ожеледицю та морози в Миколаївські області. Ілюстративне фото: Світлана КовальСиноптики прогнозують ожеледицю та морози в Миколаївські області. Ілюстративне фото: Світлана Коваль

З 3 по 5 лютого на Миколаївщині та в обласному центрі збережеться ожеледиця на дорогах, а стовпчики термометрів вночі опустяться до 20 градусів морозу. Синоптики оголосили І рівень небезпечності (жовтий).

Як повідомили в Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології, небезпечні погодні умови можуть ускладнити рух транспорту на дорогах і вулицях.

На 3 лютого по Миколаївській області прогнозують мінливу хмарність, без опадів, на дорогах — ожеледиця, вітер північний, 5–10 м/с. Температура повітря: вночі від –15°C до –20°C, а вдень від –4°C до –9°C. По Миколаєву вночі очікується від –15°C до –17°C, а вдень від –6 до –8°C.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі

Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.

Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.

Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим

lock icon Безпечна оплата

Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

За прогнозами синоптиків, найхолоднішою буде найближча ніч, після чого морози поступово почнуть слабшати.

В коментарі РБК-Україні, начальниця відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня зазначила, що на північному сході України морози сягатимуть –25°C, а в окремих регіонах, зокрема у Сумській та Чернігівській областях, у ніч на 3 лютого температура може опускатися до –30°C.

Починаючи з 7 лютого, вдень на більшій частині території України температура наближатиметься до нуля або навіть переходити у «плюс». Зокрема, на півдні та в Закарпатті очікується від +6°C до +8°C.

Втім, потепління буде нетривалим, і вже з 8 лютого знову прогнозують морози від –3°C до –9°C, а в ніч на 9–10 лютого — їх посилення.

Синоптики наголошують, що сильні морози не є аномальними для України, однак особливістю цієї зими може стати її тривалість — холодна погода затримається довше, ніж зазвичай.

Читайте також матеріал «МикВісті»: «Холодно й слизько: як уберегти себе під час відключень світла та тепла у Миколаєві».

Останні новини про: Миколаївщина

Негода на Миколаївщині: ДСНС буксирувала швидкі та витягувала авто з кюветів
«Ми відпрацювали добре», — Кім відзвітував про ситуацію на дорогах Миколаївщини
На Миколаївщині народилось 78 немовлят за тиждень
Реклама
Читайте також:
новини
За вихідні на дороги Миколаєва висипали 408 тонн солі

Анна Гакман
новини
У Миколаєві працюють 25 Пунктів незламності, але кількість їх відвідувань «несерйозна», — Сєнкевич

Ірина Олехнович
новини
Через відключення світла у Миколаєві частина камер відеоспостереження не працює

Аліна Квітко
новини
«Ми відпрацювали добре», — Кім відзвітував про ситуацію на дорогах Миколаївщини

Світлана Іванченко
новини
Сєнкевич поскаржився на обласну Службу автодоріг через слизькі дороги в Миколаєві

Даріна Мельничук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Миколаївщина

На Миколаївщині народилось 78 немовлят за тиждень
«Ми відпрацювали добре», — Кім відзвітував про ситуацію на дорогах Миколаївщини
Негода на Миколаївщині: ДСНС буксирувала швидкі та витягувала авто з кюветів

У Миколаєві працюють 25 Пунктів незламності, але кількість їх відвідувань «несерйозна», — Сєнкевич

Через відключення світла у Миколаєві частина камер відеоспостереження не працює

3 години тому

Графік відключень світла у Миколаєві на 2 лютого: коли і скільки часу не буде електрики

Головне сьогодні