Клуб

В Одесі та області тимчасово скасують частину приміських поїздів у лютому

Через спад пасажиропотоку на Одещині тимчасово скасують частину електричок.

У лютому в Одеській області діятимуть тимчасові зміни у русі окремих приміських поїздів.

Як пояснили в Одеській залізниці, коригування графіка пов’язане зі зменшенням пасажиропотоку.

Зокрема, 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24 та 27 лютого не курсуватимуть електропоїзди:

  • №6254 Одеса-Головна — Подільськ (відправлення о 10:50, прибуття о 14:42);
  • №6274 Подільськ — Помічна (відправлення о 14:44, прибуття о 19:30).

Також 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25 та 28 лютого скасовуються рейси:

  • №6273 Помічна — Подільськ (06:20 — 11:27);
  • №6257 Подільськ — Одеса-Головна (11:29 — 15:24).

В Одеській залізниці зазначили, що в дні скасування пасажирам пропонують скористатися альтернативними поїздами, зокрема:

  • №6270 Одеса-Застава-1 — Подільськ (03:45 — 06:56);
  • №6272 Подільськ — Помічна (06:58 — 11:37);
  • №6275 Помічна — Подільськ (13:20 – 18:11);
  • №6277 Подільськ — Одеса-Головна (18:13 – 21:59).

Пасажирів просять заздалегідь перевіряти актуальний розклад руху поїздів та враховувати тимчасові зміни під час планування поїздок.

Раніше повідомлялось, що «Укрзалізниця» спільно з сервісами таксі Uklon і Bolt запустила ініціативу підтримки пасажирів, які через затримки поїздів прибувають до великих міст після початку комендантської години.

