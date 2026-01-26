 УЗ разом з сервісами таксі запустила підтримку пасажирів уночі

  • понеділок

    26 січня, 2026

  • -1.5°
    Легкий переохолоджений дощ

    Миколаїв

  • 26 січня , 2026 понеділок

  • Миколаїв • -1.5° Легкий переохолоджений дощ

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

«Укрзалізниця» разом із сервісами таксі запустила нічну підтримку пасажирів

Ілюстраційне фото: Getty Images«Укрзалізниця» разом із сервісами таксі запустила нічну підтримку пасажирів. Ілюстраційне фото: Getty Images

«Укрзалізниця» спільно з сервісами таксі Uklon і Bolt запустила ініціативу підтримки пасажирів, які через затримки поїздів прибувають до великих міст після початку комендантської години.

Про це повідомили в пресслужбі компанії.

Зазначається, що перевізник звернувся до Uklon і Bolt із пропозицією допомогти пасажирам, які змушені добиратися додому вночі через затримки руху, спричинені обстрілами та змінами маршрутів. Ініціативу запровадили після отримання дозволу на роботу сервісів таксі під час комендантської години в Києві.

Реклама

Тепер сервіс Uklon надає пасажирам знижку на нічні поїздки від вокзалів у Києві. Для цього необхідно встановити застосунки «Укрзалізниці» та Uklon, отримати промокод у розділі «Залізні пропозиції» за одну «обіймашку» та активувати його в застосунку сервісу. Промокод діє з 23:15 до 05:00 і може бути використаний один раз за ніч.

Сервіс Bolt, зі свого боку, збільшує кількість автомобілів поблизу вокзалів у разі затримок поїздів та стримує зростання тарифів. Крім того, діє цілодобова акція Bolt & Visa зі знижкою 50% на поїздки з та до вокзалів, а для працівників залізниці передбачені окремі промокоди для службових поїздок.

В «Укрзалізниці» зазначили, що ініціатива спрямована на підвищення безпеки пасажирів у нічний час і забезпечення можливості дістатися додому після пізнього прибуття поїздів.

Нагадаємо, що комендантську годину на Миколаївщині скасовувати не планують, попри оновлення загальноукраїнських правил у зв’язку з надзвичайною ситуацією в енергетиці.

Раніше в уряді повідомляли, що через надзвичайну ситуацію в енергетиці в окремих регіонах України можуть запровадити послаблення комендантської години. Перелік населених пунктів визначить комісія з питань ТЕБ та НС.

Громадянам можуть дозволити пересування без перепусток та рух приватного транспорту, зокрема для відвідування пунктів обігріву та незламності. Додаткові рішення ухвалюватимуть обласні адміністрації з урахуванням ситуації на місцях.

Останні новини про: Війна в Україні

Зеленський: угода про гарантії безпеки зі США готова на 100%, Україна очікує дати підписання
«Зливав» локації українського ППО: на Миколаївщині військовослужбовцю повідомили про підозру
Російська атака пошкодила будівлю Одеської обсерваторії, що під захистом ЮНЕСКО
Реклама
Читайте також:
новини
Ожеледиця у Миколаєві: в лікарню за добу звернулись 13 людей

Анна Гакман
новини
УКС Миколаєва: На ремонт даху гімназії №10 потрібно ₴10,3 млн — роботи вже тривають

Юлія Бойченко
новини
«Стара будівля», — у сервісному центрі МВС у Миколаєві пояснили, чому не можна облаштувати безбар'єрний простір

Анна Гакман
новини
UNDP демонтує зруйновану частину будинку на Крилова у Миколаєві

Юлія Бойченко
новини
Інклюзивна автошкола у Миколаєві: за рік навчання пройшла 31 людина

Анна Гакман
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Російська атака пошкодила будівлю Одеської обсерваторії, що під захистом ЮНЕСКО
«Зливав» локації українського ППО: на Миколаївщині військовослужбовцю повідомили про підозру
Зеленський: угода про гарантії безпеки зі США готова на 100%, Україна очікує дати підписання

БЛАГОУСТРІЙ

Південноукраїнськ отримав офіційний бренд міста

ІНКЛЮЗИВНІСТЬ

У сервісному центрі МВС у Миколаєві пояснили, чому не можна облаштувати безбар'єрний простір

5 годин тому

Без світла до 18 годин: якими будуть графіки відключень  на Миколаївщині у понеділок, 26 січня

СУСПІЛЬСТВО

Ірина Олехнович

Головне сьогодні