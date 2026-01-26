«Укрзалізниця» разом із сервісами таксі запустила нічну підтримку пасажирів. Ілюстраційне фото: Getty Images

«Укрзалізниця» спільно з сервісами таксі Uklon і Bolt запустила ініціативу підтримки пасажирів, які через затримки поїздів прибувають до великих міст після початку комендантської години.

Про це повідомили в пресслужбі компанії.

Зазначається, що перевізник звернувся до Uklon і Bolt із пропозицією допомогти пасажирам, які змушені добиратися додому вночі через затримки руху, спричинені обстрілами та змінами маршрутів. Ініціативу запровадили після отримання дозволу на роботу сервісів таксі під час комендантської години в Києві.

Тепер сервіс Uklon надає пасажирам знижку на нічні поїздки від вокзалів у Києві. Для цього необхідно встановити застосунки «Укрзалізниці» та Uklon, отримати промокод у розділі «Залізні пропозиції» за одну «обіймашку» та активувати його в застосунку сервісу. Промокод діє з 23:15 до 05:00 і може бути використаний один раз за ніч.

Сервіс Bolt, зі свого боку, збільшує кількість автомобілів поблизу вокзалів у разі затримок поїздів та стримує зростання тарифів. Крім того, діє цілодобова акція Bolt & Visa зі знижкою 50% на поїздки з та до вокзалів, а для працівників залізниці передбачені окремі промокоди для службових поїздок.

В «Укрзалізниці» зазначили, що ініціатива спрямована на підвищення безпеки пасажирів у нічний час і забезпечення можливості дістатися додому після пізнього прибуття поїздів.

Нагадаємо, що комендантську годину на Миколаївщині скасовувати не планують, попри оновлення загальноукраїнських правил у зв’язку з надзвичайною ситуацією в енергетиці.

Раніше в уряді повідомляли, що через надзвичайну ситуацію в енергетиці в окремих регіонах України можуть запровадити послаблення комендантської години. Перелік населених пунктів визначить комісія з питань ТЕБ та НС.

Громадянам можуть дозволити пересування без перепусток та рух приватного транспорту, зокрема для відвідування пунктів обігріву та незламності. Додаткові рішення ухвалюватимуть обласні адміністрації з урахуванням ситуації на місцях.