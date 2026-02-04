Криголам «Ноосфера» доставив прапор морської піхоти України до Антарктики. Фото: ВМС ЗСУ

Екіпаж українського науково-дослідного криголама «Ноосфера» підняв в Антарктиці прапор 32-ї окремої артилерійської бригади морської піхоти Військово-морських сил ЗСУ.

Про це повідомили у пресслужбі ВМС України.

Зазначається, що на прохання українських артилеристів моряки взяли бойовий стяг із собою у далеку експедицію. Прапор подолав шлях від Одеси та замайорів на українській антарктичній станції «Академік Вернадський».

«Цей прапор у Південному океані — символ нашої незламності та віри у перемогу. Навіть на краю світу ми пам’ятаємо про тих, завдяки кому ми можемо працювати під українським стягом», — зазначив у звернені одеський екіпаж криголаму «Ноосфера».

Нагадаємо, перед цим, 16 грудня, Український науково-дослідний криголам «Ноосфера» вперше вийшов за Південне полярне коло та з 11 грудня запрацював в антарктичних широтах. Судно забезпечує проведення міжнародних океанографічних і геологічних досліджень у Південному океані.