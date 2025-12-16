Український криголам «Ноосфера» вперше розпочав роботу за Південним полярним колом. Фото: Національний антарктичний науковий центр

Український науково-дослідний криголам «Ноосфера» вперше вийшов за Південне полярне коло та з 11 грудня працює в антарктичних широтах. Судно забезпечує проведення міжнародних океанографічних і геологічних досліджень у Південному океані.

Про це повідомили в Національному антарктичному науковому центрі.

Полярне коло — це уявна лінія, розташована на широті 66°33ʼ північної або південної широти, яка окреслює межі зон із полярним днем і полярною ніччю, що тривають щонайменше одну добу на рік.

Український криголам «Ноосфера» вперше розпочав роботу за Південним полярним колом. Фото: Національний антарктичний науковий центр

Маршрут «Ноосфери» проліг від української антарктичної станції «Академік Вернадський», розташованої перед полярним колом, далі на південь — через Південне полярне коло, затоку Маргарет-Бей на західному узбережжі Антарктичного півострова до британської антарктичної станції «Ротера» на острові Аделеїд.

Капітан криголама Андрій Старіш розповів, що під час переходу судну понад дві години доводилося маневрувати між айсбергами. За його словами, це надзвичайно «ювелірна» робота, яка потребує великого досвіду та глибокого розуміння навігаційних можливостей корабля.

Під час усього маршруту океанографи шукали так звані морські теплові хвилі — кліматичні аномалії, що періодично виникають навіть у холодних водах Антарктики внаслідок глобального потепління. Для точнішого визначення таких ділянок науковці за допомогою акустичного обладнання створили детальну картографію морського дна.

Український криголам «Ноосфера» вперше розпочав роботу за Південним полярним колом. Фото: Національний антарктичний науковий центр

Крім того, в 12 точках Південного океану дослідники провели вимірювання спеціальним зондом CTD (conductivity, temperature, depth). Він дозволив визначити температуру та солоність води, рівень кисню, кислотність, а також проаналізувати низку хімічних і біологічних показників.

Раніше повідомлялось, що український криголам «Ноосфера» 17 жовтня вирушив із Кейптауна (ПАР) в Антарктику, розпочавши п’ятий сезон наукових досліджень. Судно базується у Південній Африці від початку повномасштабного вторгнення Росії.