Український криголам «Ноосфера» вирушив в Антарктику

Український криголам «Ноосфера» вирушив у п’ятий антарктичний сезон. Фото: Національний антарктичний науковий центр

Український криголам «Ноосфера» 17 жовтня вирушив із Кейптауна (ПАР) в Антарктику, розпочавши п’ятий сезон наукових досліджень. Судно базується у Південній Африці від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Про це повідомив Національний антарктичний науковий центр.

Кораблем керує український капітан Андрій Старіш. «Ноосфера» традиційно доставить на станцію «Академік Вернадський» сезонну експедицію з технічних фахівців і науковців, а також забезпечить ротацію річних експедицій.

Зазначається, що цьогорічний сезон стане наймасштабнішим за кількістю досліджень і міжнародних проєктів. Українські науковці разом із закордонними колегами працюватимуть над вивченням клімату, океану, тваринного світу та геофізичних процесів.

Океанографи досліджуватимуть зміни течій і «гарячі хвилі» у Південному океані, геологи шукатимуть джерела тепла від земного ядра й відтворюватимуть палеоклімат за донними відкладами. Біологи вивчатимуть морські екосистеми — від фітопланктону до китів, використовуючи штучний інтелект для обліку тварин. Метеорологи та геофізики проведуть спостереження за атмосферними та іоносферними процесами.

Вперше «Ноосфера» допоможе британській антарктичній станції «Розера», розташованій за Полярним колом, доставить туди вантажі та нову зміну полярників. Також запланований спільні проєкти з Мексикою, Колумбією, Польщею, США та Чехією.

У Національному антарктичному центрі зазначили, що цьогорічна експедиція фінансується не з держбюджету, а завдяки міжнародним контрактам і підтримці іноземних партнерів.

Раніше повідомлялось, що на острові Галіндез понад 80 морських котиків скупчилися неподалік від української антарктичної станції «Академік Вернадський».