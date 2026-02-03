До 15 годин без світла: якими будуть графіки відключень на Миколаївщині 4 лютого
20:47, 03 лютого, 2026
У Миколаєві та по області 4 лютого очікуються планові відключення електроенергії. Погодинні графіки діятимуть з 00:00 до 23:59.
Про це повідомили в «Миколаївобленерго».
В розрізі підчерг попередній прогноз виглядає так:
- 1.1
00:00 – 01:30; 06:00 – 11:30; 13:30 – 19:30; 21:30 – 00:00
Всього: 15 годин 30 хвилин
- 1.2
01:30 – 05:30; 09:30 – 13:30; 17:30 – 23:30
Всього: 14 годин
- 2.1
00:00 – 03:30; 07:30 – 13:30; 15:30 – 19:30; 23:30 – 00:00
Всього: 14 годин
- 2.2
01:30 – 05:30; 09:30 – 15:30; 17:30 – 22:00
Всього: 14 годин 30 хвилин
- 3.1
00:00 – 03:30; 07:30 – 13:30; 15:30 – 21:30
Всього: 15 годин 30 хвилин
- 3.2
03:30 – 07:30; 11:30 – 17:30; 19:30 – 00:00
Всього: 14 годин 30 хвилин
- 4.1
03:30 – 07:30; 11:30 – 17:30; 19:30 – 00:00
Всього: 14 годин 30 хвилин
- 4.2
03:30 – 09:30; 11:30 – 15:30; 19:30 – 00:00
Всього: 14 годин 30 хвилин
- 5.1
00:00 – 03:30; 07:30 – 11:30; 15:30 – 21:30
Всього: 13 годин 30 хвилин
- 5.2
00:00 – 01:30; 05:30 – 11:30; 13:30 – 17:30; 21:30 – 00:00
Всього: 14 годин
- 6.1
01:30 – 07:30; 10:00 – 15:30; 17:30 – 21:30
Всього: 15 годин 30 хвилин
- 6.2
00:00 – 01:30; 05:30 – 09:30; 13:30 – 19:30; 21:30 – 00:00
Всього: 14 годин
Раніше в РНБО заявили, що графіки обмеження світла в Україні діятимуть ще тривалий час, незалежно від того чи будуть ракетні обстріли з боку Росії чи ні.
