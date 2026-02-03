 До 15 годин без світла: якими будуть графіки відключень на Миколаївщині 4 лютого

До 15 годин без світла: якими будуть графіки відключень на Миколаївщині 4 лютого

Опублікували графіки відключень на Миколаївщині 3 лютого. Ілюстративне фото: МикВістіОпублікували графіки відключень на Миколаївщині 4 лютого. Ілюстративне фото: МикВісті

У Миколаєві та по області 4 лютого очікуються планові відключення електроенергії. Погодинні графіки діятимуть з 00:00 до 23:59.

Про це повідомили в «Миколаївобленерго».

В розрізі підчерг попередній прогноз виглядає так:

  • 1.1

00:00 – 01:30; 06:00 – 11:30; 13:30 – 19:30; 21:30 – 00:00

Всього: 15 годин 30 хвилин

  • 1.2

01:30 – 05:30; 09:30 – 13:30; 17:30 – 23:30

Всього: 14 годин

  • 2.1

00:00 – 03:30; 07:30 – 13:30; 15:30 – 19:30; 23:30 – 00:00

Всього: 14 годин

  • 2.2

01:30 – 05:30; 09:30 – 15:30; 17:30 – 22:00

Всього: 14 годин 30 хвилин

  • 3.1

00:00 – 03:30; 07:30 – 13:30; 15:30 – 21:30

Всього: 15 годин 30 хвилин

  • 3.2

03:30 – 07:30; 11:30 – 17:30; 19:30 – 00:00

Всього: 14 годин 30 хвилин

  • 4.1

03:30 – 07:30; 11:30 – 17:30; 19:30 – 00:00

Всього: 14 годин 30 хвилин

  • 4.2

03:30 – 09:30; 11:30 – 15:30; 19:30 – 00:00

Всього: 14 годин 30 хвилин

  • 5.1

00:00 – 03:30; 07:30 – 11:30; 15:30 – 21:30

Всього: 13 годин 30 хвилин

  • 5.2

00:00 – 01:30; 05:30 – 11:30; 13:30 – 17:30; 21:30 – 00:00

Всього: 14 годин

  • 6.1

01:30 – 07:30; 10:00 – 15:30; 17:30 – 21:30

Всього: 15 годин 30 хвилин

  • 6.2

00:00 – 01:30; 05:30 – 09:30; 13:30 – 19:30; 21:30 – 00:00

Всього: 14 годин

Раніше в РНБО заявили, що графіки обмеження світла в Україні діятимуть ще тривалий час, незалежно від того чи будуть ракетні обстріли з боку Росії чи ні.

