 У Вознесенську 6 лютого роздаватимуть безплатні гарячі обіди

  • середа

    4 лютого, 2026

  • -5°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 4 лютого , 2026 середа

  • Миколаїв • -5° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Вознесенську 6 лютого роздаватимуть безплатні гарячі обіди

Вознесенськ, травень 2024 року, фото: МикВістіВознесенськ, травень 2024 року, фото: МикВісті

У місті Вознесенськ Миколаївської області 6 лютого працюватиме благодійна польова кухня, де роздаватимуть гарячі обіди.

Про це повідомили у Вознесенській міській раді.

Зазначається, що отримати гарячу їжу запрошують усіх, хто цього потребує.

Польову кухню розгорнуть біля кінотеатру «Україна» на вулиці Соборності, 12. Початок — о 12:00.

Нагадаємо, у столиці через відсутність тепла та світла в будинках у деяких районах після російських обстрілів ДСНС України за дорученням уряду підготувала до роботи 41 польову кухню. Із них чотири вже працюють і забезпечують харчуванням працівників ДСНС.

Останні новини про: Війна в Україні

Трамп заявив, що Путін «дотримав свого слова» щодо енергетичного перемир’я
Четверо поранених і десятки обстріляних населених пунктів: доба російських атак на Херсонщині
«Особливо підлі атаки», — Стармер зателефонував Трампу через обстріли енергетики України
Реклама
Читайте також:
новини
У Доманівці хочуть побудувати ще 6 модульних будинків для переселенців

Аліна Квітко
новини
Сєнкевич чекає публічної відповіді слідства, чи видавали бронь за $5 тис. в управлінні фізкультури

Аліса Мелік-Адамян
новини
У ЦНАПах можуть почати видавати водійські посвідчення: Сєнкевич зустрінеться з керівником сервісного центру МВС

Анна Гакман
новини
АМКУ підозрює змову на закупівлі освітлення для «Миколаївелектротрансу»

Аліса Мелік-Адамян
новини
У січні миколаївці надіслали до колцентру майже 800 звернень, більшість — через дерева

Даріна Мельничук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

«Особливо підлі атаки», — Стармер зателефонував Трампу через обстріли енергетики України
Четверо поранених і десятки обстріляних населених пунктів: доба російських атак на Херсонщині
Трамп заявив, що Путін «дотримав свого слова» щодо енергетичного перемир’я

Атаки дронів по Миколаївщині: пошкодженні будинки і техніка

До 15 годин без світла: якими будуть графіки відключень на Миколаївщині 4 лютого

Нічний обстріл Одеси: пошкоджені десятки будинків, школа та дитсадки

Трамп заявив, що Путін «дотримав свого слова» щодо енергетичного перемир’я