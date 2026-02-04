У Вознесенську 6 лютого роздаватимуть безплатні гарячі обіди

Вознесенськ, травень 2024 року, фото: МикВісті

У місті Вознесенськ Миколаївської області 6 лютого працюватиме благодійна польова кухня, де роздаватимуть гарячі обіди.

Про це повідомили у Вознесенській міській раді.

Зазначається, що отримати гарячу їжу запрошують усіх, хто цього потребує.

Польову кухню розгорнуть біля кінотеатру «Україна» на вулиці Соборності, 12. Початок — о 12:00.

Нагадаємо, у столиці через відсутність тепла та світла в будинках у деяких районах після російських обстрілів ДСНС України за дорученням уряду підготувала до роботи 41 польову кухню. Із них чотири вже працюють і забезпечують харчуванням працівників ДСНС.