У Вознесенську 6 лютого роздаватимуть безплатні гарячі обіди
У місті Вознесенськ Миколаївської області 6 лютого працюватиме благодійна польова кухня, де роздаватимуть гарячі обіди.
Про це повідомили у Вознесенській міській раді.
Зазначається, що отримати гарячу їжу запрошують усіх, хто цього потребує.
Польову кухню розгорнуть біля кінотеатру «Україна» на вулиці Соборності, 12. Початок — о 12:00.
Нагадаємо, у столиці через відсутність тепла та світла в будинках у деяких районах після російських обстрілів ДСНС України за дорученням уряду підготувала до роботи 41 польову кухню. Із них чотири вже працюють і забезпечують харчуванням працівників ДСНС.
