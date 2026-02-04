Двоє кандидатів з Миколаївщини пройшли співбесіди і можуть працювати в апеляційному суді: ВККС оприлюднила результати конкурсу

Кадрові рішення для Миколаївського апеляційного суду: ВККС визначила кандидатів. Ілюстративне фото: МикВісті

Вища кваліфікаційна комісія суддів України (ВККС) оприлюднила результати співбесід із кандидатами до апеляційних судів.

Як повідомляє видання «Закон і Бізнес», двоє суддів із Миколаївської області успішно пройшли співбесіди та отримали висновок, що можуть працювати суддями апеляційного рівня. Йдеться про:

Віталія Муругова, суддю Баштанського районного суду Миколаївської області — 738,6 бала;

Андрія Тустановського, суддю Веселинівського районного суду Миколаївської області — 670,57 бала.

Ще одна представниця Миколаївщини — Тетяна Карташева, суддя Заводського районного суду Миколаєва (720,2 бала), має підтвердити свою відповідність уже на пленарному засіданні ВККС.

Водночас розгляд результатів кваліфікаційного оцінювання Олександра Тунтула, прокурора Миколаївської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону, комісія тимчасово відклала.

Слід зазначити, що загалом на 21 вакантну посаду в Миколаївському апеляційному суді претендують лише 23 кандидати.

Раніше повідомлялось, що президент України Володимир Зеленський підписав укази про призначення 20 суддів до місцевих загальних судів і ще одного — до адміністративного суду. Серед них і нові призначення в судах Миколаївської та Херсонської областей.