Двоє кандидатів з Миколаївщини пройшли співбесіди і можуть працювати в апеляційному суді: ВККС оприлюднила результати конкурсу
- Світлана Іванченко
16:46, 04 лютого, 2026
Вища кваліфікаційна комісія суддів України (ВККС) оприлюднила результати співбесід із кандидатами до апеляційних судів.
Як повідомляє видання «Закон і Бізнес», двоє суддів із Миколаївської області успішно пройшли співбесіди та отримали висновок, що можуть працювати суддями апеляційного рівня. Йдеться про:
- Віталія Муругова, суддю Баштанського районного суду Миколаївської області — 738,6 бала;
- Андрія Тустановського, суддю Веселинівського районного суду Миколаївської області — 670,57 бала.
Ще одна представниця Миколаївщини — Тетяна Карташева, суддя Заводського районного суду Миколаєва (720,2 бала), має підтвердити свою відповідність уже на пленарному засіданні ВККС.
Водночас розгляд результатів кваліфікаційного оцінювання Олександра Тунтула, прокурора Миколаївської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону, комісія тимчасово відклала.
Слід зазначити, що загалом на 21 вакантну посаду в Миколаївському апеляційному суді претендують лише 23 кандидати.
Раніше повідомлялось, що президент України Володимир Зеленський підписав укази про призначення 20 суддів до місцевих загальних судів і ще одного — до адміністративного суду. Серед них і нові призначення в судах Миколаївської та Херсонської областей.
