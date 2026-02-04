 Кадрові рішення для Миколаївського апеляційного суду: ВККС визначила кандидатів

  • середа

    4 лютого, 2026

  • -1.3°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 4 лютого , 2026 середа

  • Миколаїв • -1.3° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Двоє кандидатів з Миколаївщини пройшли співбесіди і можуть працювати в апеляційному суді: ВККС оприлюднила результати конкурсу

Кадрові рішення для Миколаївського апеляційного суду: ВККС визначила кандидатів. Ілюстративне фото: МикВістіКадрові рішення для Миколаївського апеляційного суду: ВККС визначила кандидатів. Ілюстративне фото: МикВісті

Вища кваліфікаційна комісія суддів України (ВККС) оприлюднила результати співбесід із кандидатами до апеляційних судів.

Як повідомляє видання «Закон і Бізнес», двоє суддів із Миколаївської області успішно пройшли співбесіди та отримали висновок, що можуть працювати суддями апеляційного рівня. Йдеться про:

  • Віталія Муругова, суддю Баштанського районного суду Миколаївської області — 738,6 бала;
  • Андрія Тустановського, суддю Веселинівського районного суду Миколаївської області — 670,57 бала.

Ще одна представниця Миколаївщини — Тетяна Карташева, суддя Заводського районного суду Миколаєва (720,2 бала), має підтвердити свою відповідність уже на пленарному засіданні ВККС.

Водночас розгляд результатів кваліфікаційного оцінювання Олександра Тунтула, прокурора Миколаївської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону, комісія тимчасово відклала.

Слід зазначити, що загалом на 21 вакантну посаду в Миколаївському апеляційному суді претендують лише 23 кандидати.

Раніше повідомлялось, що президент України Володимир Зеленський підписав укази про призначення 20 суддів до місцевих загальних судів і ще одного — до адміністративного суду. Серед них і нові призначення в судах Миколаївської та Херсонської областей.

Останні новини про: Миколаївщина

На Миколаївщині командира підозрюють у незаконному нарахуванні майже ₴2 млн бойових доплат
Через пожежі після обстрілів довкілля Миколаївщини зазнало майже ₴300 млн збитків за рік
Морози слабшають, але на дорогах ожеледиця: прогноз погоди по Миколаївщині на 5 лютого
Реклама
Читайте також:
новини
Миколаївці скаржаться на недоглянутість платних парковок: у місті шукають підрядника, аби почати прибирання

Ірина Олехнович
новини
«Сфінтив чорт і спетляв. Чистий мусор», — директор сміттєзвалища Миколаєва «забив стрілку» колишньому колезі

Аліна Квітко
новини
Вроджених вад не виявили: у облздоровʼї розповіли, що з малюком, якого знайшли у смітнику в Миколаєві

Аліса Мелік-Адамян
новини
У мерії Миколаєва відповіли, для чого розробили інтерактивну мапу сміттєвих баків: «Допомагає побачити, чи є проблема»

Юлія Бойченко
новини
У Вознесенську планують виділити ₴1,5 млн на будівництво скандального Центру ментального здоров’я

Альона Коханчук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Миколаївщина

Морози слабшають, але на дорогах ожеледиця: прогноз погоди по Миколаївщині на 5 лютого
Через пожежі після обстрілів довкілля Миколаївщини зазнало майже ₴300 млн збитків за рік
На Миколаївщині командира підозрюють у незаконному нарахуванні майже ₴2 млн бойових доплат

Вроджених вад не виявили: у облздоровʼї розповіли, що з малюком, якого знайшли у смітнику в Миколаєві

У Вознесенську планують виділити ₴1,5 млн на будівництво скандального медцентру

2 години тому

До 15 годин без світла: якими будуть графіки відключень на Миколаївщині 4 лютого

Даріна Мельничук

Головне сьогодні