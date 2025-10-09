Президент призначив нову суддю Баштанського районного суду на Миколаївщині

Зала суду. Архівне фото: «МикВісті»

Президент України Володимир Зеленський 8 жовтня підписав укази про призначення 20 суддів до місцевих загальних судів і ще одного — до адміністративного суду. Серед них і нові призначення в судах Миколаївської та Херсонської областей.

Відповідні укази Президента оприлюднені на офіційному сайті глави держави.

У Миколаївській області нову суддю отримав Баштанський районний суд — на цю посаду призначено Тетяну Гапєєву.

Скриншот указу з офіційного сайту Президента

Крім того, у Херсонській області призначено двох суддів. До Херсонського окружного адміністративного суду — Наталію Кузьменко, а до Білозерського районного суду — Аллу Рибас.

Також нові судді з’явилися в судах Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Кіровоградської, Луганської, Сумської, Харківської, Хмельницької та Житомирської областей.

Нагадаємо, що у червні цього року Володимир Зеленський підписав укази про призначення 23 суддів. Серед яких також були і нові призначення в судах Миколаївської, Одеської та Херсонської областей.