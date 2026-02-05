«Укрпошта» випустила ювілейну марку з тюленем Ведделла до 30-річчя станції «Академік Вернадський»

 Укрпошта випустила марку з тюленем Ведделла для 30-річчя станції «Академік Вернадський»

Укрпошта випустила марку з тюленем Ведделла для 30-річчя станції «Академік Вернадський». Фото: станція «Академік Вернадський»Укрпошта випустила марку з тюленем Ведделла для 30-річчя станції «Академік Вернадський». Фото: станція «Академік Вернадський»

До 30-річчя передач Україні антарктичної станції «Академік Вернадський» в «Укрпошті» презентували нову поштову марку з тюленем Ведделла.

Про це повідомили в Національному антарктичному науковому центрі, наголосивши, що марка є символом присутності частинки України навіть у найвіддаленіших куточках планети.

— Ця марка — про людей, які працюють на краю світу, і про Україну, яка там є. Навіть у крижаній Антарктиці існує українська адреса — станція «Академік Вернадський», — зазначили в центрі.

Нагадаємо, Велика Британія безоплатно передала Україні наукову базу в Антарктиці 6 лютого 1996 року. Відтоді українські вчені вже три десятиліття проводять там дослідження світового рівня.

Спецпогашення поштового випуску заплановане на 6 лютого. Придбати марку можна на офіційному сайті «Укрпошти», у відділеннях зв’язку та філателістичних крамницях.

Нагадаємо, раніше криголам «Ноосфера» доставив прапор морської піхоти України до Антарктики.

