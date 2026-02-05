 Синоптики попереджають про сильний вітер на Миколаївщині 5 лютого

  • четвер

    5 лютого, 2026

  • -2.1°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 5 лютого , 2026 четвер

  • Миколаїв • -2.1° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Синоптики попереджають про сильний вітер на Миколаївщині 5 лютого

На Миколаївщині очікуються заморозки. Фото: Миколаїв. Фото: МикВісті

У четвер, 5 лютого, у Миколаєві та області прогнозують пориви сильного вітру. Синоптики оголосили перший рівень небезпечності — жовтий.

Про це повідомили в Миколаївському обласному гідрометцентрі.

За прогнозами, південно-східний вітер сягатиме 15–20 м/с і збережеться до кінця доби.

Прогноз сильного вітру на Миколаївщині. Фото: Миколаївський гідрометцентрПрогноз сильного вітру на Миколаївщині. Фото: Миколаївський гідрометцентр

Нагадаємо, раніше «МикВісті» повідомляли, що сьогодні, 5 лютого, утримається холодна погода, на дорогах прогнозують ожеледицю.

Температура повітря в області вночі становитиме –3…–8°С морозу, вдень — від –3°С до +2°С тепла. У Миколаєві вночі очікується –3…–5°С, вдень температура коливатиметься від –1°С морозу до +1°С тепла.

Останні новини про: Прогноз погоди

Люта зима на Миколаївщині: синоптики попереджають про ожеледицю та морози до –20°C
У Миколаєві та області 4 лютого прогнозують мороз, сніг та ожеледицю
Морози слабшають, але на дорогах ожеледиця: прогноз погоди по Миколаївщині на 5 лютого
Реклама
Читайте також:
новини
Негода на Миколаївщині: рятувальники понад 20 разів виїжджали на допомогу «швидким»

Анна Гакман
новини
Миколаївці скаржаться на недоглянутість платних парковок: у місті шукають підрядника, аби почати прибирання

Ірина Олехнович
новини
«Сфінтив чорт і спетляв. Чистий мусор», — директор сміттєзвалища Миколаєва «забив стрілку» колишньому колезі

Аліна Квітко
новини
Вроджених вад не виявили: у облздоровʼї розповіли, що з малюком, якого знайшли у смітнику в Миколаєві

Аліса Мелік-Адамян
новини
У мерії Миколаєва відповіли, для чого розробили інтерактивну мапу сміттєвих баків: «Допомагає побачити, чи є проблема»

Юлія Бойченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Прогноз погоди

Морози слабшають, але на дорогах ожеледиця: прогноз погоди по Миколаївщині на 5 лютого
У Миколаєві та області 4 лютого прогнозують мороз, сніг та ожеледицю
Люта зима на Миколаївщині: синоптики попереджають про ожеледицю та морози до –20°C

FPV-дрони атакували громади Миколаївського району: пошкоджено будинок

Якими будуть відключення світла в четвер, 5 лютого, на Миколаївщині: оприлюднили попередні графіки

Шмигаль попередив, що графіки відключень електроенергії «можуть погіршуватися»