Синоптики попереджають про сильний вітер на Миколаївщині 5 лютого

Миколаїв. Фото: МикВісті

У четвер, 5 лютого, у Миколаєві та області прогнозують пориви сильного вітру. Синоптики оголосили перший рівень небезпечності — жовтий.

Про це повідомили в Миколаївському обласному гідрометцентрі.

За прогнозами, південно-східний вітер сягатиме 15–20 м/с і збережеться до кінця доби.

Прогноз сильного вітру на Миколаївщині. Фото: Миколаївський гідрометцентр

Нагадаємо, раніше «МикВісті» повідомляли, що сьогодні, 5 лютого, утримається холодна погода, на дорогах прогнозують ожеледицю.

Температура повітря в області вночі становитиме –3…–8°С морозу, вдень — від –3°С до +2°С тепла. У Миколаєві вночі очікується –3…–5°С, вдень температура коливатиметься від –1°С морозу до +1°С тепла.