Синоптики попереджають про сильний вітер на Миколаївщині 5 лютого

У четвер, 5 лютого, у Миколаєві та області прогнозують пориви сильного вітру. Синоптики оголосили перший рівень небезпечності — жовтий.
Про це повідомили в Миколаївському обласному гідрометцентрі.
За прогнозами, південно-східний вітер сягатиме 15–20 м/с і збережеться до кінця доби.
Нагадаємо, раніше «МикВісті» повідомляли, що сьогодні, 5 лютого, утримається холодна погода, на дорогах прогнозують ожеледицю.
Температура повітря в області вночі становитиме –3…–8°С морозу, вдень — від –3°С до +2°С тепла. У Миколаєві вночі очікується –3…–5°С, вдень температура коливатиметься від –1°С морозу до +1°С тепла.
