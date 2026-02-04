 Морози поступово відступають: прогноз погоди на Миколаївщині 5 лютого

  • середа

    4 лютого, 2026

  • -1.5°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 4 лютого , 2026 середа

  • Миколаїв • -1.5° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Морози слабшають, але на дорогах ожеледиця: прогноз погоди по Миколаївщині на 5 лютого

Зимовий Миколаїв. Ілюстративне фото: МикВістіЗимовий Миколаїв. Ілюстративне фото: МикВісті

У четвер, 5 лютого, в Миколаївській області утримається холодна погода, а на дорогах прогнозують ожеледицю.

Про це повідомили в Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології.

За прогнозом синоптиків, по області очікується мінлива хмарність. У нічні години можливий невеликий сніг, удень — без істотних опадів. Місцями прогнозується ожеледь, на автошляхах — ожеледиця. Вітер південно-східний, 9–14 м/с.

Температура повітря в області вночі становитиме 3–8°С морозу, вдень — від 3°С морозу до 2°С тепла.

У Миколаєві вночі очікується 3–5°С морозу, вдень температура коливатиметься від 1°С морозу до 1°С тепла.

Раніше начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім відзвітував, що комунальні служби та поліція працювали цілодобово, щоб ліквідувати наслідки ожеледиці. Загалом на дороги області висипали понад сім тисяч тонн піщано-сольової суміші, нині проїзд забезпечений на більшості напрямків.

Останні новини про: Миколаївщина

Бюджети Миколаївщини у січні отримали майже ₴4 млн від ліцензій на алкоголь, тютюн і пальне
На Миколаївщині командира підозрюють у незаконному нарахуванні майже ₴2 млн бойових доплат
Через пожежі після обстрілів довкілля Миколаївщини зазнало майже ₴300 млн збитків за рік
Реклама
Читайте також:
новини
Вроджених вад не виявили: у облздоровʼї розповіли, що з малюком, якого знайшли у смітнику в Миколаєві

Аліса Мелік-Адамян
новини
У мерії Миколаєва відповіли, для чого розробили інтерактивну мапу сміттєвих баків: «Допомагає побачити, чи є проблема»

Юлія Бойченко
новини
У Вознесенську планують виділити ₴1,5 млн на будівництво скандального Центру ментального здоров’я

Альона Коханчук
новини
У Миколаївському районі пункти незламності у січні відвідали більше людей, ніж за весь 2025 рік

Анна Гакман
новини
У Доманівці хочуть побудувати ще 6 модульних будинків для переселенців

Аліна Квітко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Миколаївщина

Через пожежі після обстрілів довкілля Миколаївщини зазнало майже ₴300 млн збитків за рік
На Миколаївщині командира підозрюють у незаконному нарахуванні майже ₴2 млн бойових доплат
Бюджети Миколаївщини у січні отримали майже ₴4 млн від ліцензій на алкоголь, тютюн і пальне

Вроджених вад не виявили: у облздоровʼї розповіли, що з малюком, якого знайшли у смітнику в Миколаєві

У Вознесенську планують виділити ₴1,5 млн на будівництво скандального медцентру

40 хвилин тому

До 15 годин без світла: якими будуть графіки відключень на Миколаївщині 4 лютого

Даріна Мельничук

Головне сьогодні