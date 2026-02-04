Морози слабшають, але на дорогах ожеледиця: прогноз погоди по Миколаївщині на 5 лютого
У четвер, 5 лютого, в Миколаївській області утримається холодна погода, а на дорогах прогнозують ожеледицю.
Про це повідомили в Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології.
За прогнозом синоптиків, по області очікується мінлива хмарність. У нічні години можливий невеликий сніг, удень — без істотних опадів. Місцями прогнозується ожеледь, на автошляхах — ожеледиця. Вітер південно-східний, 9–14 м/с.
Температура повітря в області вночі становитиме 3–8°С морозу, вдень — від 3°С морозу до 2°С тепла.
У Миколаєві вночі очікується 3–5°С морозу, вдень температура коливатиметься від 1°С морозу до 1°С тепла.
Раніше начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім відзвітував, що комунальні служби та поліція працювали цілодобово, щоб ліквідувати наслідки ожеледиці. Загалом на дороги області висипали понад сім тисяч тонн піщано-сольової суміші, нині проїзд забезпечений на більшості напрямків.
