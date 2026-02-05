 У Миколаєві частина Корабельного району залишиться без світла до 15:00

  • четвер

    5 лютого, 2026

  • -2.1°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 5 лютого , 2026 четвер

  • Миколаїв • -2.1° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Частина Корабельного району в Миколаєві буде без світла через аварійні ремонтні роботи

У Миколаєві змінили графіки відключень. Фото «МикВісті»Частина Корабельного району в Миколаєві буде без світла через аварійні ремонтні роботи. Фото МикВісті

У четвер, 5 лютого, через проведення аварійних ремонтних робіт частина Корабельного району залишиться без світла з 10:00 до 15:00.

Про це повідомили в АТ «Миколаївобленерго».

Також без електрики на цей період залишаться такі населені пункти:

  • Балабанівка,
  • Шевченкове,
  • Мирне,
  • Луч,
  • Котляреве,
  • Новоруське,
  • Зелений Гай,
  • Оленівка,
  • Зоря,
  • Новогригорівка,
  • Миколаївське.

Нагадаємо, раніше Міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що графіки відключень світла «можуть погіршуватися» через нещодавній масований ракетний обстріл Росії та значний дефіцит генерації в енергосистемі.

Останні новини про: Відключення електроенергії

Ресторани додають до чеку плату за генератор: у Держпродспоживслужбі пояснили, чи законно це
До 15 годин без світла: якими будуть графіки відключень на Миколаївщині 4 лютого
Шмигаль попередив, що графіки відключень електроенергії «можуть погіршуватися»
Реклама
Читайте також:
новини
Негода на Миколаївщині: рятувальники понад 20 разів виїжджали на допомогу «швидким»

Анна Гакман
новини
Миколаївці скаржаться на недоглянутість платних парковок: у місті шукають підрядника, аби почати прибирання

Ірина Олехнович
новини
«Сфінтив чорт і спетляв. Чистий мусор», — директор сміттєзвалища Миколаєва «забив стрілку» колишньому колезі

Аліна Квітко
новини
Вроджених вад не виявили: у облздоровʼї розповіли, що з малюком, якого знайшли у смітнику в Миколаєві

Аліса Мелік-Адамян
новини
У мерії Миколаєва відповіли, для чого розробили інтерактивну мапу сміттєвих баків: «Допомагає побачити, чи є проблема»

Юлія Бойченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Відключення електроенергії

Шмигаль попередив, що графіки відключень електроенергії «можуть погіршуватися»
До 15 годин без світла: якими будуть графіки відключень на Миколаївщині 4 лютого
Ресторани додають до чеку плату за генератор: у Держпродспоживслужбі пояснили, чи законно це

FPV-дрони атакували громади Миколаївського району: пошкоджено будинок

Якими будуть відключення світла в четвер, 5 лютого, на Миколаївщині: оприлюднили попередні графіки

Шмигаль попередив, що графіки відключень електроенергії «можуть погіршуватися»