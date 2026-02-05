Частина Корабельного району в Миколаєві буде без світла через аварійні ремонтні роботи. Фото МикВісті

У четвер, 5 лютого, через проведення аварійних ремонтних робіт частина Корабельного району залишиться без світла з 10:00 до 15:00.

Про це повідомили в АТ «Миколаївобленерго».

Також без електрики на цей період залишаться такі населені пункти:

Балабанівка,

Шевченкове,

Мирне,

Луч,

Котляреве,

Новоруське,

Зелений Гай,

Оленівка,

Зоря,

Новогригорівка,

Миколаївське.

Нагадаємо, раніше Міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що графіки відключень світла «можуть погіршуватися» через нещодавній масований ракетний обстріл Росії та значний дефіцит генерації в енергосистемі.