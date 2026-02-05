Частина Корабельного району в Миколаєві буде без світла через аварійні ремонтні роботи
- Ірина Олехнович
9:51, 05 лютого, 2026
У четвер, 5 лютого, через проведення аварійних ремонтних робіт частина Корабельного району залишиться без світла з 10:00 до 15:00.
Про це повідомили в АТ «Миколаївобленерго».
Також без електрики на цей період залишаться такі населені пункти:
- Балабанівка,
- Шевченкове,
- Мирне,
- Луч,
- Котляреве,
- Новоруське,
- Зелений Гай,
- Оленівка,
- Зоря,
- Новогригорівка,
- Миколаївське.
Нагадаємо, раніше Міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що графіки відключень світла «можуть погіршуватися» через нещодавній масований ракетний обстріл Росії та значний дефіцит генерації в енергосистемі.
