«Хибне сонце»: на Миколаївщині спостерігали рідкісне атмосферне явище
- Новини Миколаєва
-
•
-
- Ірина Олехнович
-
•
-
12:15, 05 лютого, 2026
-
У середу, 4 лютого, на Миколаївщині помітили рідкісне атмосферне явище — паргелій, який також називають «хибним» або «другим сонцем».
Про це повідомили в Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології.
Паргелій виникає внаслідок заломлення сонячного світла у кристаликах льоду в перистих хмарах. У результаті по обидва боки від Сонця з’являються яскраві світлові плями, інколи з райдужними відтінками.
Фахівці зазначають, що це явище відрізняється від райдуги, яка формується через заломлення світла у краплинках води. Для появи гало достатньо хаотичного розташування кристалів льоду, тоді як для утворення паргелію вони мають розташуватися у вертикальний ряд. Чому саме так відбувається, вчені достеменно не знають.
Це оптичне явище найчастіше виникає в холодну пору року та свідчити про зміну синоптичної ситуації в області.
Нагадаємо, у четвер, 5 лютого, у Миколаєві та області прогнозують пориви сильного вітру. Синоптики оголосили перший рівень небезпечності — жовтий.
