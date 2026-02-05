 На Миколаївщині спостерігали паргелій 4 лютого

«Хибне сонце»: на Миколаївщині спостерігали рідкісне атмосферне явище

У середу, 4 лютого, на Миколаївщині помітили рідкісне атмосферне явище — паргелій, який також називають «хибним» або «другим сонцем».

Про це повідомили в Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології.

На Миколаївщині спостерігали паргелій 4 лютого. Фото: Любов Кочержук
На Миколаївщині спостерігали паргелій 4 лютого. Фото:На Миколаївщині спостерігали паргелій 4 лютого. Фото: Миколаївський гідрометцентр

Паргелій виникає внаслідок заломлення сонячного світла у кристаликах льоду в перистих хмарах. У результаті по обидва боки від Сонця з’являються яскраві світлові плями, інколи з райдужними відтінками.

Фахівці зазначають, що це явище відрізняється від райдуги, яка формується через заломлення світла у краплинках води. Для появи гало достатньо хаотичного розташування кристалів льоду, тоді як для утворення паргелію вони мають розташуватися у вертикальний ряд. Чому саме так відбувається, вчені достеменно не знають.

Це оптичне явище найчастіше виникає в холодну пору року та свідчити про зміну синоптичної ситуації в області.

Нагадаємо, у четвер, 5 лютого, у Миколаєві та області прогнозують пориви сильного вітру. Синоптики оголосили перший рівень небезпечності — жовтий.

Головне сьогодні