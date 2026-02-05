Понад 55 тисяч військових загинули: Зеленський назвав оновлені дані про втрати на війні

Кладовище у Баштанці. Ілюстраційне фото: МикВісті

Президент України Володимир Зеленський повідомив оновлені офіційні дані щодо втрат українських військових від початку повномасштабної війни — загинули понад 55 тисяч захисників.

Про це він заявив в інтерв’ю французькому телеканалу France 2.

За словами президента, йдеться саме про офіційні українські дані. Водночас оцінки іноземних аналітичних центрів можуть бути у два-три рази вищими.

Зокрема, у Центрі стратегічних та міжнародних досліджень у Вашингтоні припускають, що кількість загиблих українських військових може становити від 100 до 140 тисяч осіб. Володимир Зеленський також зазначив, що значна кількість військових вважається зниклими безвісти.

Окремо президент прокоментував дії Росії, заявивши, що вона намагається посилювати тиск на українців, аби змусити їх погодитися на умови, які він назвав ультиматумом Москви.

«Чим більше Росія атакує цивільне населення і вбиває людей, тим більше віддаляє можливість компромісу між країнами», — наголосив Володимир Зеленський.

Крім того, він висловив переконання, що у разі поразки України Росія може продовжити агресію проти інших європейських держав, зважаючи на можливості її ракет і безпілотників завдавати ударів на великі відстані.

Нагадаємо, ще в осени видання The Economist повідомляло, що за майже три роки повномасштабного вторгнення РФ загинуло щонайменше 60-100 тисяч українських військових, ще близько 400 тисяч солдатів отримали важкі поранення.

До цього, у лютому 2024 році, президент Володимир Зеленський повідомляв, що Україна втратила 31 000 військових за час повномасштабного вторгнення РФ.