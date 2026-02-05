 Понад 55 тисяч військових загинули: Зеленський назвав оновлені дані про втрати на війні

  • четвер

    5 лютого, 2026

  • -0.7°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 5 лютого , 2026 четвер

  • Миколаїв • -0.7° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Понад 55 тисяч військових загинули: Зеленський назвав оновлені дані про втрати на війні

Кладовище у Баштанці. Ілюстраційне фото: МикВістіКладовище у Баштанці. Ілюстраційне фото: МикВісті

Президент України Володимир Зеленський повідомив оновлені офіційні дані щодо втрат українських військових від початку повномасштабної війни — загинули понад 55 тисяч захисників.

Про це він заявив в інтерв’ю французькому телеканалу France 2.

За словами президента, йдеться саме про офіційні українські дані. Водночас оцінки іноземних аналітичних центрів можуть бути у два-три рази вищими.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі

Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.

Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.

Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим

lock icon Безпечна оплата

Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

Зокрема, у Центрі стратегічних та міжнародних досліджень у Вашингтоні припускають, що кількість загиблих українських військових може становити від 100 до 140 тисяч осіб. Володимир Зеленський також зазначив, що значна кількість військових вважається зниклими безвісти.

Окремо президент прокоментував дії Росії, заявивши, що вона намагається посилювати тиск на українців, аби змусити їх погодитися на умови, які він назвав ультиматумом Москви.

«Чим більше Росія атакує цивільне населення і вбиває людей, тим більше віддаляє можливість компромісу між країнами», — наголосив Володимир Зеленський.

Крім того, він висловив переконання, що у разі поразки України Росія може продовжити агресію проти інших європейських держав, зважаючи на можливості її ракет і безпілотників завдавати ударів на великі відстані.

Нагадаємо, ще в осени видання The Economist повідомляло, що за майже три роки повномасштабного вторгнення РФ загинуло щонайменше 60-100 тисяч українських військових, ще близько 400 тисяч солдатів отримали важкі поранення.

До цього, у лютому 2024 році, президент Володимир Зеленський повідомляв, що Україна втратила 31 000 військових за час повномасштабного вторгнення РФ.

Останні новини про: Володимир Зеленський

У Києві понад 1100 будинків без тепла, кількість ремонтних бригад збільшиться, — Зеленський
Зеленський: Україна розраховує досягти миру протягом року завдяки дипломатії
Повна окупація Донбасу коштуватиме росіянам щонайменше 2 роки та 800 тисяч загиблих військових, — Зеленський
Реклама
Читайте також:
новини
«Не пріоритет», — у Службі відновлення пояснили, чому немає освітлення на Інгульському та Варварівському мостах

Анна Гакман
новини
Журналісти розказали, як миколаївський експрокурор у 36 років отримує ₴156 тис. пенсії

Аліса Мелік-Адамян
новини
Доманівка запускає виробництво пелет на 700 тонн на місяць, щоб економити на опаленні комунальних об’єктів

Аліна Квітко
новини
Негода на Миколаївщині: рятувальники понад 20 разів виїжджали на допомогу швидким

Анна Гакман
новини
Миколаївці скаржаться на недоглянутість платних парковок: у місті шукають підрядника, аби почати прибирання

Ірина Олехнович
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Володимир Зеленський

Повна окупація Донбасу коштуватиме росіянам щонайменше 2 роки та 800 тисяч загиблих військових, — Зеленський
Зеленський: Україна розраховує досягти миру протягом року завдяки дипломатії
У Києві понад 1100 будинків без тепла, кількість ремонтних бригад збільшиться, — Зеленський

Журналісти розказали, як миколаївський експрокурор у 36 років отримує ₴156 тис. пенсії

«Не пріоритет», — у Службі відновлення пояснили, чому немає освітлення на Інгульському та Варварівському мостах

2 години тому

Миколаїв у темряві. Що водій не бачить, а пішохід не враховує

Головне сьогодні