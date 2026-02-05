 Свириденко: в Україні простоюють готові до запуску когенераційні установки

  четвер

    5 лютого, 2026

Свириденко: в Україні простоюють готові до запуску когенераційні установки, для контролю ситуації створили штаб

Когенераційна установка у Київській області. Ілюстративне фото: Руслан Кравченко/FacebookКогенераційна установка у Київській області. Ілюстративне фото: Руслан Кравченко/Facebook

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко заявила, що в громадах по всій країні простоюють когенераційні установки, які вже збудовані та технічно готові до запуску. Для виправлення та контролю цієї ситуації Кабінет Міністрів утворив Координаційний центр з розвитку когенерації.

Про це вона повідомила у Telegram.

За словами Юлії Свириденко, в Україні до загальної мережі вже приєднали понад 1 ГВт когенераційних потужностей, однак частина установок, попри їх цілий стан в громадах досі не працюють.

«Водночас уже збудовані та технічно готові до запуску установки простоюють у громадах», — зазначила вона.

Прем’єр-міністерка наголосила, що обласні військові адміністрації спільно з органами місцевого самоврядування, державними компаніями та операторами систем розподілу тепер мають оперативно підключити всі установки. А Держенергонагляд та НКРЕКП мають спростити процедури підключення когенерації до мереж і надалі змоніторити цей процес.

«Обласні військові адміністрації мають забезпечити формування та верифікацію переліку всіх когенераційних установок, у тому числі станом на зараз не підключених, і подати його Міненерго та Мінрозвитку. Держенергонагляд забезпечуватиме постійне оновлення інформації у відповідному дашборді», — повідомила Юлія Свириденко.

Вона також застерегла, що у разі виявлення зловживань або невиконання посадовцями, відповідальними за контроль процесу когенерації, своїх службових обов’язків, вони нестимуть персональну відповідальність.

Для забезпечення цієї роботи та контролю енергетичної ситуації Кабінет Міністрів утворив Координаційний центр з розвитку когенерації.

Нагадаємо, раніше голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомляв, що в Миколаївській області найближчим часом може зрости обсяг електроенергії в мережі завдяки когенерації. За його словами, у співпраці з урядом вдалося вирішити низку питань, які дозволять збільшити локальне виробництво електроенергії.

