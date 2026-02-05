Україна та РФ провели перший в цьому році обмін полоненими: кого вдалося повернути

Україна та Росія провели обмін полоненими. Фото: Володимир Зеленський

Україна та РФ вперше за тривалий час провели обмін полоненими. Додому вдалося повернути 157 громадян. Таку ж кількість людей відправили до Росії.

Як повідомив президент України Володимир Зеленський, серед тих хто повернувся з полону, воїни Збройних Сил, нацгвардійці та прикордонники. Окрім солдатів та сержантів вдалося також звільнити офіцерів.

І також із захисниками повернулися сім цивільних. Більшість були в полоні ще з 2022 року.

— Сьогоднішній обмін відбувся після довгої паузи, і дуже важливо, що його вдалося реалізувати, — зазначив Володимир Зеленський.

Слід зазначити, що напередодні у вечірньому звернені 4 лютого президент повідомляв, що після першого дня тристоронніх переговорів Україна очікує на обмін військовополоненими.

Раніше, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець провів зустріч із російською уповноваженою з прав людини Тетяною Москальковою. Під час зустрічі Росія передала Україні 60 громадян.