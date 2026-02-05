Україна та РФ провели перший в цьому році обмін полоненими: кого вдалося повернути
15:31, 05 лютого, 2026
Україна та РФ вперше за тривалий час провели обмін полоненими. Додому вдалося повернути 157 громадян. Таку ж кількість людей відправили до Росії.
Як повідомив президент України Володимир Зеленський, серед тих хто повернувся з полону, воїни Збройних Сил, нацгвардійці та прикордонники. Окрім солдатів та сержантів вдалося також звільнити офіцерів.
І також із захисниками повернулися сім цивільних. Більшість були в полоні ще з 2022 року.
— Сьогоднішній обмін відбувся після довгої паузи, і дуже важливо, що його вдалося реалізувати, — зазначив Володимир Зеленський.
Слід зазначити, що напередодні у вечірньому звернені 4 лютого президент повідомляв, що після першого дня тристоронніх переговорів Україна очікує на обмін військовополоненими.
Раніше, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець провів зустріч із російською уповноваженою з прав людини Тетяною Москальковою. Під час зустрічі Росія передала Україні 60 громадян.
