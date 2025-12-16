Росія повернула в Україну 60 людей під час зустрічі Лубінця з російською уповноваженою Москальковою

Зустріч Дмитра Лубінця та російської омбудсменки Тетяни Москалькової. Фото: Facebook/Дмитро Лубінець

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець провів зустріч із російською уповноваженою з прав людини Тетяною Москальковою. Під час зустрічі Росія передала Україні 60 громадян.

Про це Дмитро Лубінець повідомив у Facebook.

За його словами, 15 осіб, яких повернули в Україну, є громадянами України, більшість із них — маломобільні. Ще 45 українців повернули з пунктів тимчасового тримання іноземців на території Росії.

Під час зустрічі українська сторона передала Росії гуманітарні посилки для українських військовополонених, листи від рідних, а також списки важкопоранених і важкохворих осіб.

Сторони обговорили питання повернення незаконно затриманих цивільних українців. Відповідні списки було передано російській стороні. Також порушили питання засуджених у Росії українських військовополонених, щодо яких Україна передала окремі списки.

Крім того, Лубінець повідомив про досягнення домовленостей щодо верифікації осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Списки таких громадян також передали російській стороні.

У зустрічі брали участь представники Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні та Росії.

