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В Україну повернули 45 громадян з окупації, Росії та Білорусі, — омбудсмен

Українці, яких вдалося повернути з окупації, квітень 2025 року. Фото: Дмитро ЛубінецьУкраїнці, яких вдалося повернути з окупації, квітень 2025 року. Фото: Дмитро Лубінець

Увечері 5 квітня Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що з тимчасово окупованої території України змогли повернути 45 громадян. Більшість з них, люди старшого віку, є тяжкохворі та маломобільні.

Як зазначив даними омбудсмен, людей повернули не лише з ТОТ, а й з Росії та Білорусі. Найстаршій українці 93 роки.

Українці, яких вдалося повернути з окупації, квітень 2025 року. Фото: Дмитро ЛубінецьУкраїнці, яких вдалося повернути з окупації, квітень 2025 року. Фото: Дмитро Лубінець
Українці, яких вдалося повернути з окупації, квітень 2025 року. Фото: Дмитро ЛубінецьУкраїнці, яких вдалося повернути з окупації, квітень 2025 року. Фото: Дмитро Лубінець

Серед евакуйованих — маломобільні та тяжкохворі громадяни. Вони фізично не могли виїхати з окупованих населених пунктів. Крім того, 10 людей потребували невідкладного лікування, мали тяжкі хронічні захворювання. Для 23 людей була організована евакуація із залученням спеціалізованого транспорту та медичного супроводу. 

«Для багатьох із них це стало єдиною можливістю уникнути небезпеки, пов’язаної з обмеженням прав, недостатнім доступом до медичної допомоги, тиском і ризиком для життя з боку окупаційних адміністрацій», — написав він.

Окрім цього, вдалося повернути українців, які потребували правової підтримки та супроводу, бо втратили документи, тому не могли самі перетнути кордон.

Українці, яких вдалося повернути з окупації, квітень 2025 року. Фото: Дмитро ЛубінецьУкраїнці, яких вдалося повернути з окупації, квітень 2025 року. Фото: Дмитро Лубінець
Українці, яких вдалося повернути з окупації, квітень 2025 року. Фото: Дмитро ЛубінецьУкраїнці, яких вдалося повернути з окупації, квітень 2025 року. Фото: Дмитро Лубінець

Раніше повідомлялось, що з тимчасово окупованої території вдалося повернути 19-річну дівчину та 23-річного хлопця з інвалідністю. 

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