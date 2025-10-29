Обстріл лікарні у Херсоні є черговим воєнним злочином РФ, — омбудсман Лубінець

Зруйнована дитяча лікарня в Херсоні через обстріли. Фото: Прокуратура України

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що обстріл російськими військами дитячої лікарні в Херсоні є черговим воєнним злочином.

Про це він повідомив у своєму Telegram.

Лубінець наголосив, що російські війська свідомо атакують цивільні об’єкти, порушуючи норми міжнародного гуманітарного права. Він закликав міжнародну спільноту рішучіше реагувати на такі злочини.

«Це черговий воєнний злочин РФ, яка свідомо атакує цивільні об’єкти, грубо порушуючи норми МГП. Закликаю міжнародну спільноту рішуче реагувати. Поки Росія не понесе відповідальності, жодна людина в Україні не може почуватися у безпеці», — написав Дмитро Лубінець.

Нагадаємо, вранці 29 жовтня російські війська обстріляли з артилерії дитячу лікарню в Херсоні. На момент атаки в закладі перебували маленькі пацієнти, їхні батьки та медичний персонал.