Росіяни обстріляли дитячу лікарню в Херсоні: поранені медики та діти

Зруйнована дитяча лікарня в Херсоні через обстріли. Фото: Прокуратура УкраїниЗруйнована дитяча лікарня в Херсоні через обстріли. Фото: Прокуратура України

Вранці 29 жовтня російські війська обстріляли з артилерії дитячу лікарню в Херсоні. На момент атаки в закладі перебували маленькі пацієнти, їхні батьки та медичний персонал.

Про це повідомили в Херсонській обласній прокуратурі.

Унаслідок обстрілу будівля лікарні зазнала значних руйнувань, вибуховою хвилею пошкоджено прилеглі споруди. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

За попередніми даними, поранено дев’ять людей. Серед них — четверо дітей і троє медичних працівників. Інформацію про кількість постраждалих уточнюють.

У Херсонській обласній військовій адміністрації повідомили, що в 9-річної дівчинки — мінно-вибухова травма та уламкове поранення гомілки. Працівники медзакладу дістали вибухові травми та поранення різного ступеня тяжкості.

Наразі всім постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

Керівник міської військової адміністрації Ярослав Шанько уточнив, що жінки 56 і 66 років перебувають у стані середньої тяжкості — в обох мінно-вибухові травми та уламкові поранення. 41-річний чоловік отримав тяжкі ушкодження: у нього, крім мінно-вибухової травми, уламкові поранення голови та грудної клітки.

Нагадаємо, російські війська продовжують систематичні обстріли населених пунктів правобережної Херсонщини. Минулої доби, 28 жовтня, під вогнем опинилися 32 населені пункти області.

